Cel de-al treilea sezon din serialul 'Succesiunea' va putea fi urmărit pe HBO GO

Cel de-al treilea sezon din serialul „Succesiunea/ Succession”, producţie recompensată până în prezent cu nouă premii Emmy, va putea fi urmărit pe HBO GO.

Primul dintre cele nouă episoade din a treia parte a serialului creat de Jesse Armstrong este disponibil deja pe platformă.

„Succesiunea” explorează temele puterii şi dinamicii familiale prin ochii patriarhului Logan Roy (Brian Cox) şi a celor patru copii adulţi ai săi, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) şi Connor (Alan Ruck), relatează News.ro.

Sezonul trei îl găseşte pe Logan într-o poziţie riscantă, în care se luptă să asigure alianţe familiale, politice şi financiare, după ce a fost prins într-o ambuscadă de fiul său rebel Kendall. După decizia impulsivă a lui Kendall de a expune scandalul extins în care se află compania, fiecare membru al familiei îşi contemplă viitorul. Tensiunile cresc pe măsură ce o luptă din inima corporaţiei ameninţă să se transforme într-un război civil al familiei Roy care gravitează în jurul sumbrei întrebări despre preluarea puterii într-o lume post-Logan.

Din distribuţia sezonului trei fac parte: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters şi Jeannie Berlin. Li se alătură Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis şi Dasha Nekrasova.

Podcastul ce însoţeşte sezonul trei al serialului va fi lansat după premieră, cu o nouă gazdă - jurnalista Kara Swisher. În fiecare săptămână, ea va vorbi despre evenimente din lumea reală ce au ecou în saga care se desfăşoară pe ecran. Va explora subiecte diverse - de la dinamica familiei, capitalism, putere şi, mai ales puterea necontrolată, alături de jurnalişti de top, scriitori, gânditori, psihologi şi critici culturali, precum şi împreună cu unii dintre realizatorii serialului. Episoadele vor fi disponibile în fiecare săptămână pe toate platformele audio destinate podcasturilor, imediat după difuzarea celui mai recent episod din „Succession” difuzat la HBO.

Serialul îi are ca producători executivi pe Jesse Armstrong (care este şi producător general), Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy şi Will Ferrell.

Un nou episod va fi disponibil pe HBO GO în fiecare luni.