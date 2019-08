Cel mai mare combinat siderurgic din România dă o lovitură financiară (Bloomberg)

Compania britanică Liberty Steel, care recent a convenit achiziţionarea combinatului siderurgic de la Galaţi, intenţionează să investească mai mulţi bani în oţelăriile pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, informează Bloomberg, potrivit Agerpres.

Citește și: PSD ridică miza: Funcţii de miniştri pentru parlamentarii ALDE care trădează (surse) .

Directorul general Jon Bolton a spus că în următorii cinci ani Liberty Steel intenţionează să investească peste 400 milioane de euro în cele şapte oţelării pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, în ideea de a menţine capacităţile, a extinde gama de produse şi a realiza mai multe produse de calitate ridicată.

Bolton a subliniat că aproape jumătate din aceste investiţii, în jur de 200 de milioane de euro, vor fi făcute la combinatul de la Galaţi, deoarece perspectivele de creştere din România sunt mai bune decât în alte părţi ale Europei.

Decizia celor de la Liberty Steel vine într-un moment în care industria siderurgică se confruntă cu provocările create de tarifele vamale suplimentar introduse de SUA, tarife care reorientează spre Europa exporturile altor mari producători, la care se adaugă costurile mai mari cu materiile prime şi energia.

"Evaluăm în mod continuu modul în care condiţiile comerciale internaţionale ne afectează operaţiunile, însă credem că operaţiunile noastre din Europa continentală sunt bine poziţionate pentru a face faţă oricărui impact negativ. Ne aşteptăm ca pieţele cheie pentru operaţiunile pe care le-am achiziţionat recent în Europa să înregistreze performanţe peste media europeană, de exemplu România va înregistra o creştere de 3,1%", a spus Bolton.

În luna iulie a acestui an, Liberty Steel a plătit 740 milioane euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal. În prezent Liberty Steel, parte din grupul GFG Alliance deţinut de miliardarul Sanjeev Gupta, a ajuns la aproximativ 30.000 de angajaţi.

Compania intenţionează să majoreze vânzările noilor sale combinate cu 50% până în 2022 şi vrea ca guvernele să crească investiţiile în infrastructură şi energie pentru a susţine creşterea economică şi avansul industriei oţelului. Bolton a apreciat că există progrese reale în Cehia şi România, adăugând că este "foarte pozitiv" cu privire la viitorul sectorului oţelului în Europa Centrală.

"O industrie siderurgică revigorată în aceste ţări va susţine lanţurile de aprovizionare, va stimula dezvoltarea de noi surse sustenabile de energie, va crea şi păstra noi locuri de muncă calificate şi va crea un viitor mai sustenabil şi mai competitiv pentru industrie", a mai spus directorul Liberty Steel.

Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică şi servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi o prezenţă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial. Alianţa, care are un efectiv de angajaţi de aproximativ 14.000 persoane şi o cifră de afaceri ce depăşeşte 15 miliarde de dolari, include întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca "Liberty", un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca "SIMEC", precum şi Wyelands, o filială bancară şi financiară, precum şi o filială imobiliară, JAHAMA Estates.