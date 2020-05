Cel mai mic număr de decese COVID-19 din ultimele două luni. Guvernator din New York: 'Facem progrese reale'

Guvernatorul a numit numărul deceselor din cauza COVID-19 "o tragedie, fără îndoială" dar a spus că nu poate ignora că trendul descendent este un semn pozitiv că New York se întoarce treptat la normal.

„Faptul că numărul este mai mic per total este o veste bună. Mereu am avut în cap să avem sub 100. Pentru mine acesta este un semn că facem progrese reale”, a declarat Cuomo, scrie Mediafax.ro.

În vârful pandemiei în New York mureau peste 800 de oameni pe zi.

Numărul persoanelor internate şi al cazuri noi este şi el în scădere, iar şapte din cele 10 regiuni ale statului au intrat deja în prima fază a relaxărilor.