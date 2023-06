Cel mai recent episod din saga Spider-Man revine în fruntea box office-ului nord-american

Cel mai recent episod din saga Spider-Man, "Spider-Man: Across the Spider-Verse", a urcat din nou pe primul loc în box office-ul nord-american, marcat săptămâna aceasta de un număr redus de intrări, potrivit estimărilor făcute duminică de Exhibitor Relations, potrivit news.ro.

Eroul, propulsat într-o lume a dimensiunilor paralele (multivers) de care Hollywoodul este acum atât de ataşat, a obţinut încasări de 19,3 milioane de dolari în cinematografele din Canada şi Statele Unite, totalizând peste 317 milioane de dolari de la lansarea sa pe piaţa americană şi 560 de milioane de dolari incluzând vânzările internaţionale.

Filmul produs de Sony dominase deja box office-ul nord-american când a fost lansat în urmă cu patru săptămâni.

Pe locul al doilea, cu 18,4 milioane de dolari, s-a clasat filmul de animaţie "Elementary", o poveste fantastică a studioului Pixar (Disney).

Pe de altă parte, cel mai recent film cu supereroi al studiourilor Warner Bros, "The Flash", a coborât de pe primul pe locul trei faţă de weekendul trecut, cu încasări de 15,2 milioane de dolari.

În "The Flash", Ezra Miller îşi reia personajul lui Barry Allen şi îşi foloseşte superputerile pentru a călători în timp în speranţa de a-şi salva familia, dar, inevitabil, modifică viitorul şi trebuie să apeleze la diferiţi colegi supereroi.

Pe locul al patrulea, "No Hard Feelings" de la Sony, cu actriţa Jennifer Lawrence, singura lansare nouă a săptămânii, a obţinut 15,1 milioane de dolari.

"Transformers: Rise of the Beasts" de la Paramount a acumulat 11,6 milioane de dolari.

Clasamentul este completat de: "Asteroid City" (9 milioane de dolari), "The Little Mermaid" (8,6 milioane de dolari), "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (3,5 milioane de dolari), "The Blackening" (3 milioane), "The Boogeyman" (2,5 milioane de dolari).