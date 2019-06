Cel mai tânăr candidat la o primărie de oraș din România

Anunțurile pentru alegerile locale de anul viitor au început deja, moment pentru cel mai tânăr candidat să își anunțe intenția de a câștiga primăria unui oraș din Maramureș. Este vorba de Cristian Opriș, care abia a împlinit 24 de ani, care a postat pe pagina de Facebook a orașului anunțul său ferm de a deveni primar. În câteva ore, anunțul său a primit peste 200 de aprecieri și peste 50 de comentarii pozitive.

Deja, Cristian Opriș a primit oferte de la PNL și de la USR să candideze din partea acestor partide. Cum în localitate este un primar PSD de mai multe mandate, partidele din opoziție au văzut oportunitatea de a câștiga primăria din Săliștea de Sus bazându-se pe forța tinereții.

”După o lungă perioadă de gândire, am hotărât să candidez pentru funcția de primar la alegerile locale de anul viitor! Consider, ca mulți dintre dumneavoastră, că orașul merge într-o direcție greșită, iar aleșii locali nu sunt în slujba cetățenilor care le-au acordat încrederea. În această postare, însă, nu îmi propun sa dezbat problemele, pe care sunt sigur că le cunoașteți și din păcate le simțiți zilnic”, le spune Cristian Opriș locuitorilor din orașul Săliștea de Sus.

Citește și: UNPR își afirmă întreaga susținere pentru Victor Ponta

Opriș se prezintă publicului, semn că deja campania tânărului candidat a început deja: ”Am terminat două facultăți, la doua dintre cele mai mari universități din România. Sunt licențiat în „Științe Administrative” (Administrație Publică) la Universitatea din București și în „Științe Militare, Informații și Ordine Publică” la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București (universitatea fanion a învățământului militar din România).

În acest an termin două masterate, „Administrație și Politici Publice în Uniunea Europeană” la Universitatea din București și „Managementul Informațiilor în Combaterea Terorismului” la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Anul viitor termin si al treilea masterat, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Am urmat un curs organizat de Guvernul României, în urma căruia am obținut un certificat de „Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene.

Sunt expert evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS. ARACIS este instituția care evaluează universitățile și programele de studii din Romania, pe care le acreditează sau le retrage acreditarea”.

Cristian Opriș recunoaște că nu a luat această decizie ușor: ”Cel mai greu în luarea deciziei de a candida a fost că mi s-a propus ca după finalizarea studiilor și înscrierea la doctorat să rămân cadru didactic universitar la una dintre universitățile amintite mai sus. Am decis să amân această oportunitate cu un an de zile pentru a putea candida, deoarece este localitatea în care am crescut și căreia consider că îi datorez totul”, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.