Cel mai tânăr patron al unei echipe de fotbal din Anglia este român: 'Îmi iubesc țara, mă voi întoarce'

Mihai Alexandru Rădoi este cel mai tânăr patron al unei echipe de fotbal din Anglia. Are 18 de ani și deține Chingford United FC, formaţie înscrisă în divizia a 13-a. A plecat din Târgu Jiu în 2007, împreună cu părinții, dar este convins că, într-o zi, se va întoarce în România.

Nevoia a trimis o familie din Târgu-Jiu departe de casă și aproape de visul pe care, de câțiva ani, a reușit să şi-l împlinească.

La numai 16 ani, Alexandru Mihai Rădoi a devenit, în 2017, cel mai tânăr patron al unei echipe de fotbal din Anglia. Și cum pentru orice vis este nevoie de sacrificii, adolescentul și-a convins părinții să investească în echipă toți banii strânși pentru facultatea lui.

„Sunt în ultimul an la colegiu, mai am până în iunie și termin, după care voi intra în Poliție, ca detectiv sper. Am aplicat deja și aștept un răspuns din partea Poliței. Cariera asta aș dori să o urmez. Mie nu îmi plăcea înainte fotbalul deloc. Îmi plăcea să mă uit la el, jucam cu prietenii, jucam la școală, dar nu eram fanatic, până acum vreo patru ani. După tot ce s-a întâmplat, am devenit mai fanatic și de atunci numai fotbal visez, numai fotbal trăiesc. Înainte de a prelua echipa, erau niște băieți care jucau fotbal, m-au chemat și pe mine într-o zi, am mers cu ei și am făcut o echipă de fotbal acolo, pe teren mic, gen 4+1 sau 5+1. Apoi mi-a venit ideea să fac ceva mai mare. Am avut niște probleme cu organizatorii de la competițiile acelea de fotbal pe teren redus și am zis „asta nu e de noi, hai să facem altceva, facem o echipă de 11”. Aveam 16 ani atunci când am deschis echipa. A fost dificil la început și încă este dificil, adică având 18 ani acum, jucătorii care vin la echipă sau chiar sponsorii, nu prea m-au luat în serios la început", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Alexandru Mihai Rădoi.

Patronul formației Chingford United a fost ajutat, de la început, de părinţii lui.

Soții Rădoi au deschis, în 2015, o afacere în Londra, care le aduce aminte multor români de țara lor: un magazin cu produse tradiționale românești, unde cel mai bine se vinde pâinea caldă, făcută de mama lui Alexandru.

„Am copilărit la Târgu-Jiu până la șase ani, când eu, mama și tata am plecat în Anglia, ne-am mutat aici. Magazinul a fost înființat în 2015, tata aduce marfă o dată la două-trei săptămâni din România. Este tradițional românesc, adică încercăm să aducem produse 100% românești. Mai avem și câteva produse turcești, pentru că avem și clienți care nu sunt români. Avem și clienți din alte țări, englezi, turci, bulgari, albanezi, care încearcă produsele noastre și vin înapoi, ne spun că le plac, se întorc, lumea din zona noastră a început să se obișnuiască și cu produsele românești. Cel mai vândut produs este pâinea făcută proaspătă, pentru că aveam o patiserie, care s-a închis vara aceasta, încă funcționează laboratorul, doar că nu mai este deschis pentru clienți, băgăm produsele de patiserie direct în magazin și pâinea caldă e pe locul I. Mama face pâinea și toate produsele de patiserie. Mama se ocupă și avem o angajată cu noi la magazin, care a fost cu noi la început", a povestit Alexandru.

El este convins că, într-o zi, se va întoarce acasă, la Târgu-Jiu, unde tatăl lui a început deja să construiască o casă.

„Revenirea în România o văd posibilă într-o zi, 100%. Sunt patriot, îmi iubesc țara, îmi iubesc orașul și mă voi întoarce la un moment dat, nu știu când, dar mă voi întoarce. Iubesc Târgu-Jiul. E totul pentru mine, mă voi întoarce la un moment dat. În orașul Târgu-Jiu este o schimbare. O schimbare în bine. Și as dori să-l felicit pe domnul primar pentru toată munca depusă. Tata s-a apucat de casă la Târgu-Jiu, el se gândește la întoarcerea în țară în următorii cinci ani, el cu mama, eu mai stau, mai am treabă de făcut pe aici", a spus tânarul de 18 ani.

În opinia acestuia, diferențele dintre români și englezi sunt legate, în primul rând, de mentalitate.

„E complet diferit, în ceea ce privește oamenii de aici și românii. Un exemplu simplu: aici, dimineața, când se trezește lumea, merge la magazin în pijamale, nu interesează pe nimeni, în România, dacă s-ar întâmpla asta, toată lumea ar începe să critice, toată lumea ar vorbi în scara blocului . Mentalitatea e complet diferită față de România. Însă românii sunt mai săritori, clar. Aici, sunt mai săritori românii. În România, nu știu. Am fost și la vot. Am ales răul cel mai mic", mai spune adolescentul.

De mic, acesta visează să devină polițist. Acum vrea să fie detectiv, însă este convins că niciodată nu va mai putea să stea departe de fotbal.

„Echipa a fost înființată în 1948, sub numele Chingford Football Club. În anul 1997 au schimbat numele în Chingford United Football Club. În anul 1999, echipa s-a desființat. Apoi, în 2017, am decis să deschid o echipă de fotbal pentru românii din Londra. Am decis ca echipa să se numească Chingford United, deoarece este bazată în Chingford, Londra. Vara aceasta, federația ne-a contactat și ne-a întrebat dacă dorim istoria din 1948. Am acceptat. Momentan ne aflăm în divizia a 13-a din 24. În acest an, dacă promovăm, vom urca direct în divizia a 11-a, fotbal semi-profesionist. Echipa s-a schimbat complet. Staff tehnic nou, jucători noi, mai avem doar doi de anul trecut. Momentan, suntem pe locul doi în campionat, cu un meci în minus și un punct diferență de locul 1. Anul acesta ne batem la campionat și pentru Cupa Ligii", a adăugat Alexandru Mihai Rădoi.

În noiembrie, tânărul a revenit în Târgu-Jiu, pentru a finaliza un parteneriat cu echipa locală, Pandurii, din Liga a II-a, fiind vorba deocamdată doar despre un parteneriat de imagine.

De Ziua Națională, Alexandru are un singur mesaj pentru români: „să fie mult mai buni, în general, și mai înțelegători”.