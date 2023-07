Cele 3 scenarii prin care rușii pot arunca în aer centrala de la Zaporojie: se transformă într-o 'dirty bomb'/ Video

Citește și: Serviciile secrete: rușii transportă explozibil și mine la centrala nucleară de la Zaporojie/ Video

„Dacă Rusia decide să provoace un incident, o poate face în trei feluri”, arată analiza Ministerului de Externe al Ucrainei.

Scenariul 1: Centrala are șase reactoare, sunt 7703 bare cu uraniu (combustibil nuclear folosit pentru aceste reactoare). Sunt depozitate în reactoare, sau în spațiile de depozitare din apropierea centralei. Aruncarea în aer a acestora duce la răspândirea radiaților în atmosferă. Acest lucru ar transforma centrală într-o „bombă murdară”.

Scenariul 2: Centrala este răcită cu apă din bazinele din apropiere. Acestea sunt alimentate dintr-un canal aflat în spatele centralei. Dacă acest canal rămâne fără apă, reactorul se încălzește și există riscul unei explozii. Același lucru se întâmplă și în cazul în care centrala rămâne fără alimentare cu energie.

Scenariul 3: Rușii care ocupă centrala pot provoca un incident nuclear din interiorul ei printr-o comandă care să ducă la supraîncălzirea reactorului, ducând la topirea miezului.

For the first time in history, an invading army captured a nuclear power plant. A Ukrainian facility with 6 nuclear reactors is controlled by Russia.

