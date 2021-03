Celebrul jucător de fotbal american Brett Favre s-a gândit la sinucidere după ce a renunţat la analgezice

Celebrul jucător de fotbal american Brett Favre a declarat că dependenţa de analgezice l-a făcut să se gândească la sinucidere, după ce a câştigat Super Bowl-ul cu Green Bay Packers în 1997, relatează Reuters, potrivit news.ro

Quarterback-ul a devenit dependent de analgezice în timp ce se confrunta cu accidentări, în 1994. El a suferit două crize anul următor după ce şi-a crescut doza, fapt care a dus la internarea sa într-un centru de reabilitare pentru 75 de zile.

Favre, desemnat de trei ori cel mai bun jucător al sezonului în NFL, a declarat că a ''recidivat'' după ce a ieşit de la reabilitare, însă în cele din urmă a reuşit să depăşească dependenţa aruncând analgezicele în toaletă.''A fost cel mai rău moment în care puteam ajunge. Am zis că e unul din două locuri - ori mor, ori arunc în toaletă pastilele. Am stat pe vasul de toaletă două ore. În cele din urmă am aruncat pastilele, am tras apa şi aproape că mi-a venit să mă omor pentru că am făcut asta. Nu-mi venea să cred şi eram furios pe mine şi mă întrebam ce o să fac'', a mărturisit Favre într-un episod al podcastului său.

''Apoi am tremurat şi am transpirat nopţi la rând, dar a fost ultima oară. Apoi am fost curat, dar am simţit nevoia să iau din nou de mai multe ori'', a mai spus Favre.



Favre, acum în vârstă de 51 de ani, şi-a început cariera în 1991 la Atlanta Falcons, înainte de a pleca la Packers, unde a devenit unul dintre cei mai mari quarterbacks din toate timpurile în cariera sa de 16 sezoane. A mai jucat pentru Minnesota Vikings şi New York Jets, iar în 2016 a fost inclus în Pro Football Hall of Fame.