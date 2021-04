Centrul Ceh din Bucureşti organizează o expoziție de benzi desenate

Centrul Ceh organizează o nouă expoziţie despre lumea benzilor desenate din Cehia şi din România, ce va fi deschisă din 6 mai, de la ora 18.00, până pe 4 iunie, conform news.ro

Este prima dată în istoria benzilor desenate cehe când industria se dezvoltă atât de dinamic şi pentru o perioadă atât de lungă, fără influenţe din exterior. Drept urmare, în ultimele două decenii, scena locală a asistat la două valuri de artişti care au avut ocazia să creeze şi să publice în mod liber.

Situaţia lor a fost oarecum restricţionată de dimensiunea pieţei cehe şi de faptul că a existat o întrerupere atât de lungă a tradiţiilor locale; cu toate acestea, benzile desenate cehe sunt mai diverse ca niciodată şi îşi sărbătoresc primele succese internaţionale.

n mare parte a secolului al XX-lea, creatorii de benzi desenate cehe s-au confruntat cu problema continuităţii în privinţa dezvoltării lor; ocupaţia nazistă şi cei patruzeci de ani de dictatură comunistă au avut un impact devastator asupra scenei, regimul totalitar influenţând stabilirea unor graniţe şi limitări.

Autorii de benzi desenate cehe şi-au dorit mult timp să-şi confirme poziţia în lume, iar primele lor încercări sistematice de a „cuceri Occidentul” sunt legate de liberalizarea politică de la sfârşitul anilor 1960; o diversificare mai mare a avut loc abia după 1989 şi în noul mileniu. Dacă anul 2000 este adesea privit ca un moment de cotitură în care scena cehă a început să se refacă după ani de stagnare, atunci 2010 ar putea fi descris ca fiind momentul când era consolidării s-a încheiat şi a început o perioadă de înflorire vizibilă.

"Benzile desenate cehe: aici şi acum" trece în revistă creatori ce îmbină zona mitică a legendelor cehe cu structura clasică de bildungsroman, omagierea unor figuri istorice, documentarea unor fresce sociale, dar şi a unor evenimente traumatizante la nivelul individului sau al societăţii, punând sub lupă toate aceste trăiri printr-o miriadă de stiluri vizuale, originale sau cu influenţe vestice sau asiatice. Cele două valuri de artişti ce s-au făcut remarcate în ultimele două decenii au ridicat, astfel, oglinzi către societatea cehă şi le-au transformat în portaluri comice, dramatice, romantice, mai aproape de real sau de fantastic, menţinându-se actuale şi adeseori revelatoare.

"În această expoziţie îi prezentăm pe artiştii de seamă ai scenei conte mporane a benzilor desenate, ce oferă o varietate vizuală şi narativă

- unele lucrări sunt pentru copii, altele arată lumi fictive create de la zero, pe când o parte reflectă evenimente istorice, dar şi subiecte ale societăţii actuale. În plus, am pregătit şi un element ce combină scena benzii desenate cehe cu cea românească", spune Robin Ujfalusi, directorul Centrului Ceh.

Expoziţia va putea fi vizitată pe 6 mai, între orele 18.00 - 21.00 şi va fi deschisă, în restul zilelor lucrătoare, până pe 4 iunie, în intervalul orar 9.00 - 16.00, la Centrul Ceh (Ion Ghica 11). Un număr limitat de persoane va avea acces în sală în acelaşi timp, masca de protecţie este obligatorie, iar accesul se face doar după luarea temperaturii.