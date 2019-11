Centrul Pompidou din Shanghai a fost inaugurat de Emmanuel Macron

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a lăudat, marţi, rolul culturii pentru apropierea dintre ţara sa şi China şi a inaugurat Centrul Pompidou din Shanghai, prima locaţie din afara Europei pentru muzeul parizian, informează AFP potrivit Agerpres

''Este doar o etapă (...) Trăiască prietenia dintre China şi Franţa!'', a spus şeful statului francez în timpul unui discurs ţinut în noul sediu dedicat artei moderne şi contemporane.Proiectat de arhitectul britanic David Chipperfield, ''Centre Pompidou West Bund Museum Project'' oferă un spaţiu de aproape 25.000 metri pătraţi pentru expoziţii şi este totodată un loc de întâlnire situat pe malurile Huangpu, râul care traversează imensa metropolă cu 24 de milioane de locuitori.Emmanuel Macron a vizitat timp de aproape o oră prima expoziţie a muzeului, ''The shape of time'' (''Forma timpului''), care prezintă lucrări europene (Kandinsky, Picasso, Soulages...) şi asiatice.Şeful de stat a fost însoţit de soţia sa, Brigitte, responsabili din domeniul culturii şi artişti francezi, precum muzicianul Jean-Michel Jarre, şi chinezi, printre care pictorul Yan Pei-Ming.''Credem în puterea schimbului (...) Acest muzeu trebuie să fie locul de întâlnire'', a rezumat Serge Lasvignes, preşedintele Centrului Pompidou, care se extinde pentru a treia oară în afara Franţei, după Malaga (Spania) şi Bruxelles (Belgia).Elogiind evenimentul, Emmanuel Macron a lăudat numeroasele proiecte culturale derulate în China de instituţiile franceze - în special de Palatul Versailles, muzeele Picasso sau Rodin, Orchestra Filarmonică Radio France (care a semnat un parteneriat cu Orchestra Filarmonică din China) - care ''reinventează relaţia'' dintre cele două ţări.Din delegaţia prezidenţială în cadrul acestei vizite de stat, care se încheie miercuri la Beijing, face parte şi actorul, regizorul şi scenaristul Guillaume Canet, care va realiza următorul film din seria aventurilor lui Asterix, intitulat ''Astérix et Obélix, l'empire du Milieu'', notează AFP.Canet a declarat că a stabilit contacte iniţiale în speranţa de a turna scene din acest film în China, în special în apropierea Marelui Zid Chinezesc