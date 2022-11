Centrul Recreativ Legacy de la Băile Figa, primul cu componenta socială destinat persoanelor vulnerabile, a fost inaugurat în prezența lui Marcel Boloș

Aflat într‑o vizită de lucru în județul Bistrița-Năsăud, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a participat astăzi, alături de reprezentanți ai autorităților locale, la inaugurarea Centrului Recreativ Legacy de la Băile Figa, obiectiv finanțat prin Programul Operațional Regional.

Proiectul vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonă, persoanele din categoriile vulnerabile beneficiind de servicii gratuite recreative și de recuperare. Investiția în valoare de 5 milioane de euro a presupus realizarea unor ample lucrări de construcție a clădirii, lucrări de consolidare și amenajare acces, lucrări de amenajare a spațiilor verzi și a spațiilor destinate activităților exterioare.

„Impactul pe care fondurile europene îl aduc în comunitățile din România este și vizibil, iar orașul Beclean este un bun exemplu în acest sens. Am participat astăzi la inaugurarea Centrului Recreativ Legacy, cu facilități care oferă locuitorilor din zonă nu doar un mod plăcut de a‑și petrece timpul liber, ci și posibilitatea de a‑și îngriji sănătatea. Este primul centru de recreere cu componenta socială destinat persoanelor vulnerabile din România, vorbim așadar o premieră în materie de investiții din bani europeni. În cadrul centrului se vor desfășură activități care privesc reintegrarea socială, cât și serviciile de recuperare medicală, terapii complementare pentru asigurarea unui mediu adecvat de conviețuire socială, pentru care oamenii nu trebuie să plătească. Acesta este doar unul din cele 10 proiecte finanțate cu fonduri europene finalizate sau în implementare de care beneficiază locuitorii orașului, portofoliul de investiții incluzând proiecte de eficiență energetică, de reabilitare, extindere, modernizare și dotare a infrastructurii educaționale și de sănătate, de dezvoltare a mobilității urbane, un centru cultural și un centru social de zi. Alte 19 proiecte sunt în pregătire și cu fiecare dintre acestea orașul se dezvoltă, se modernizează și astfel se schimbă viața locuitorilor”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Oficial, Centrul Legacy va fi deschis publicului începând cu data de 1 decembrie. Până atunci, Primăria Beclean mai trebuie să stabilească și prețurile practicate pentru cei care vor să se bucure de facilitățile oferite. Acestea vor fi, cel mai probabil, diferite în funcție de zona dorită.

La interior au fost amenajate 3 pisicine de trei adâncimi diferite: cea care servește drept zonă de „aterizare” a toboganului are 1,3 metri, cea mai adâncă are 1,6 metri, la care se mai adaugă una cu Jacuzzi, de 1,4 metri. Toate trei sunt interconectate și au apa încălzită. Una dintre ele are apă sarată.

Valoarea celor 10 proiecte în derulare sau finalizate din Beclean este de peste 160 milioane de lei (32,6 milioane de euro), iar la acestea se adaugă un portofoliu de alte 19 proiecte aflate în pregătire, care vizează investiții într-un parc industrial, reabilitarea și amenajarea Castelului Bethlen, reper al istoriei locale, extinderea Băilor Figa, dezvoltarea și regenerarea spațiilor publice și reamenajarea Grădinii Botanice din oraș. Tema centrală a discuțiilor dintre ministrul Marcel Boloș și autoritățile locale a vizat oportunitățile de finanțare pentru acest tip de proiecte și pentru altele, în perioada de programare 2021 – 2027.