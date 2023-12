Centrul STROKE a fost înființat în Satu Mare pentru pacienții care au suferit un AVC

Consiliul Judeţean (CJ) Satu Mare a finalizat proiectul de înfiinţare a Centrului STROKE în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare şi dotarea acestuia cu aparatură de specialitate pentru pacienţii cu AVC ischemic, informează instituţia, luni, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, noul centru a fost echipat cu tehnologie de vârf pentru diagnosticarea rapidă şi precisă a accidentelor vasculare cerebrale. Aceasta include imagistică avansată şi alte echipamente medicale care determină tipul şi severitatea leziunilor. Complementar investiţiei de construire a clădirii Secţiei de Neurologie, din imediata apropiere a Unităţii de Primiri Urgenţe, Centrul STROKE nou înfiinţat, ar putea reduce la jumătate numărul cazurilor de decese survenite în urma accidentelor vasculare cerebrale, potrivit Agerpres.

"Suntem conştienţi de impactul semnificativ pe care accidentul vascular cerebral îl poate avea asupra vieţii pacienţilor şi a familiilor acestora. Diagnosticarea timpurie şi intervenţia rapidă sunt vitale în această afecţiune. Cu ajutorul echipamentelor medicale de ultimă generaţie şi a unei echipe de profesionişti de înaltă calificare, ne dorim să fim un far de speranţă pentru cei care se confruntă cu AVC. Noile dotări vor creşte de acum înainte şansele de recuperare a celor afectaţi, iar calitatea vieţii lor va fi mult îmbunătăţită", a declarat preşedintele CJ Satu Mare, Pataki Csaba.

Dotările achiziţionate prin proiect cuprind 10 paturi, ecografe doppler extra şi intracranian, RMN cu angio cerebral, aparate EEG, EMG, staţie de monitorizare, monitoare şi alte instrumente speciale dedicate îmbunătăţirii diagnosticului, tratamentului şi reabilitării pacienţilor afectaţi de AVC. Tot acest proiect a inclus şi o investiţie importantă pentru întregul spital, instalarea unui centru de generare oxigen medical.În Europa AVC-ul este a doua cauză de deces şi invaliditate în rândul populaţiei adulte. Secţia Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare internează anual între 1.800-2.000 de pacienţi cu diverse patologii, cea vasculară reprezentând peste o treime din cazuri.Proiectul "AVC - Added Value for Cooperation in Stroke Situations" a fost implementat în parteneriat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare şi Spitalul Universitar din judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg, Ungaria. Investiţia, în valoare de 854.000 de euro, a fost finanţată prin Programul INTERREG V-A România - Ungaria.