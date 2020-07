CEO Farmec: 'Au intrat sute de tone de dezinfectanţi din străinătate, fără a da posibilitatea dezinfectanţilor româneşti să fie pe piață'

Mircea Turdean, directorul general al Farmec SA Cluj-Napoca, cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc, afirmă că prelungirea autorizaţiilor pentru a putea vinde pe piaţă dezinfectanţi a venit destul de târziu, la mijlocul lunii mai, astfel că până la acel moment în România au fost importate sute de tone de dezinfectanţi din Franţa, din Polonia, fără a da posibilitatea dezinfectanţilor româneşti să fie pe piaţă, a declarat joi Turdean, în cadrul videoconferinţei News.ro intitulată “Produse româneşti în lupta cu Covid-19”.

”La începutul crizei, noi am luat o decizie: să intrăm în criză şi să încercăm să parcurgem toate efectele negative ale crizei, pe cât posibil să ne ajutăm singuri, pentru că este foarte dificil să închizi activitatea - cum, din păcate, foarte multe companii au trebuit să facă - şi să aştepţi ajutorul statului. S-a întâmplat acest lucru, dar noi ne-am gândit că şi acest ajutor, din punct de vedere al bugetelor, este limitat. Şi atunci am luat o decizie foarte clară: capacităţile noastre de producţie foarte mari sunt similare cu capacităţile de producţie pe care ar trebui să se producă aceşti dezinfectanţi de tip biocide şi am trecut la treabă. Şi a fost o decizie bună la momentul respectiv”, a declarat joi Mircea Turdean, CEO Farmec Cluj-Napoca, în cadrul videoconferinţei News.ro intitulată “Produse româneşti în lupta cu Covid-19”, potrivit news.ro.

La acel moment, însă, la finalul lui februarie-începutul lui martie, nu exista un institut care să facă teste şi nici care să dea avize, totul trebuia obţinut din afara ţării. Durata testelor era de trei luni de zile şi alte câteva luni avizele.

El afirmă că societatea putea să fabrice cantităţi mult mai mari de dezinfectanţi, însă autorizaţiile pentru prelungirea avizelor au venit abia la mijlocul lunii mai.

”Puteam să facem cantităţi de dezinfectanţi mult mai mari, am obţinut mult mai puţin prin vânzarea lor (a dezinfectanţilor, n.r.), pentru că până în perioada de până la mijlocul lunii mai, tot ce înseamnă dezinfectanţi veneau din afară şi se cumpărau volume uriaşe din afară. Numai la jumătatea lunii mai puteam fi eligibili pentru a participa la nişte licitaţii sau atribuiri directe, au intrat sute de tone de dezinfectanţi din Franţa, din Polonia, fără a da posibilitatea dezinfectanţilor româneşti să fie pe piaţă. Şi foarte multe aprovizionări pe cantităţi foarte mari s-au făcut atunci”, a spus CEO Farmec.

Altă problemă, spune el, a fost că în starea de urgenţă nu se făceau licitaţii, ci se atribuiau contracte prin atribuiri directe.

”Fiecare după cum îi plăcea şi cum avea chef, că-i mai scump, cu avize sau fără avize, le luau de unde vroiau ei. Din nou, asta a fost un impediment pentru noi, pentru că nu s-a lucrat corect. Abia de câteva săptămâni discutăm de licitaţii, care se fac pe site-uri, dar de la instituţii prea puţin”, adaugă Turdean.

