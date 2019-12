Bob Iger, CEO-ul Disney, a dezvăluit că este pe cale să aranjeze o întâlnire cu Martin Scorsese, după ce legendarul cineast newyorkez a criticat filmele inspirate din universul benzilor desenate Marvel, informează joi contactmusic.com potrivit Agerpres.

Martin Scorsese a provocat o dezbatere aprinsă la începutul lunii octombrie atunci când a criticat filmele Marvel - care sunt în prezent deţinute şi realizate de compania Disney - spunând că aceste producţii "nu sunt cinema" şi le-a comparat cu "un parc tematic", însă Bob Iger doreşte să depăşească subiectul acestei controverse.Revista Time, care l-a recompensat pe Bob Iger cu titlul "Omul de afaceri al anului 2019", a relatat că CEO-ul Disney ar fi dezvăluit jurnaliştilor că angajaţii lui şi echipa lui Martin Scorsese "aranjează o întâlnire".Într-un interviu acordat revistei Time, Bob Iger a făcut următoarea declaraţie: "Dacă Marty Scorsese vrea să lucreze în această industrie asumându-şi riscuri artistice, am toată stima pentru el. Însă acest lucru nu înseamnă că ceea ce facem noi nu este artă".Martin Scorsese şi-a extins criticile la adresa filmelor Marvel într-un articol publicat în The New York Times, în care a sugerat că acelor superproducţii le lipsesc "revelaţia, misterul şi pericolul emoţional autentic"."Multe dintre elementele care definesc cinematografia pe care o cunosc eu există în filmele Marvel. Ceea ce nu există în ele sunt revelaţia, misterul şi pericolul emoţional autentic. Nu este nimic pus sub semnul riscului. Acele filme sunt făcute pentru a satisface un set specific de cerinţe şi sunt construite ca variaţii ale unui număr finit de teme", a precizat Martin Scorsese.Înainte de această declaraţie, Bob Iger a respins criticile formulate de Martin Scorsese şi a sugerat că renumitul cineast, în vârstă de 76 de ani, nu a văzut niciodată un film Marvel.Totuşi, Bob Iger l-a lăudat apoi pe Scorsese, despre care a declarat că este "un mare cineast"