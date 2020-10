CEO va deveni cel mai mare consumator de gaze din România în anul 2026

Complexul Energetic Oltenia va deveni cel mai mare consumator de gaze din ţară în anul 2026, când vor fi finalizate noile grupuri de producere a electricităţii din gaze naturale, a afirmat, joi, Lăcrămioara Diaconu-Pinţea, membru în Directoratul Complexului Energetic Oltenia.

Ea a participat la videoconferinţa Profit Energy.Forum, cu tema "Energia post-coronavirus"."Avem un plan de investiţii pe cinci ani, undeva la două miliarde de euro, dintre care 1,4 miliarde de euro investiţii în capacităţi noi, restul în active existente. Vom păstra undeva la 50% din activitatea care are legătură cu cărbunele, fie că este vorba despre minerit fie despre capacităţi energetice care au legătură cu cărbunele, pentru o perioadă ulterioară celei de restructurare", a susţinut Diaconu-Pinţea.Potrivit acesteia, este vorba de grupuri pe gaze de aproximativ 1.200 de MW la Işalniţa şi Turceni."Cu privire la investiţiile noi, vorbeam şi în comunicatele noastre anterioare despre grupuri pe gaz, la Işalniţa şi la Turceni, undeva la 1.200 MW, încă nu am finalizat configuraţia, urmează să o definitivăm şi ca urmare a procesului de selecţie, de licitaţie, dar studiile de fezabilitate sunt finalizate, şi diversele recomandări de acolo ne duc la această capacitate pe gaz, care probabil ne transformă în cel mai mare consumator de gaz din România, în următorii ani, după ce vom pune în funcţiune aceste grupuri.Ele vor fi puse în funcţiune, conform planului, în 2026, de asta spuneam că e un calendar foarte strict, agresiv, dar realist. Centrala de la Brazi, la care am fost implicată când eram la Petrom, a fost realizată în cinci ani şi cred că este un best practice pe care îl putem replica şi la CEO", a spus reprezentanta producătorului de energie.Compania are în vedere accesarea de fonduri europene pentru aceste proiecte."Aceste proiecte vor fi finanţate, avem această oportunitate, din Fondul de Modernizare şi, sperăm noi, din Fondul pentru Tranziţie Justă - lucrul acesta va deveni clar în următoarele săptămâni - acest tip de finanţare ne permite menţinerea unui calendar foarte scurt şi strict. Aceste fonduri sunt la început de drum, iar finalizarea ghidurilor de finanţare va avea un efect asupra timingului proiectelor noastre", a precizat oficialul Complexului Oltenia.

Ea a mai arătat că tot în planul de investiţii al companiei este inclus şi parcul fotovoltaic de 700 de MW.



"Investiţiile în parcurile fotovoltaice, 700 MW capacitate, au şanse să fie primele care vor fi demarate, ţinând cont că ele pot fi finanţate prin acele axe prioritare ale fondurilor despre care vorbeam mai devreme şi vor fi puse în funcţiune în 2023. Sperăm să putem accesa aceste fonduri imediat ce lucrurile devin clare. Suntem gata să intrăm în schema de aplicare a Fondului de Modernizare şi studiile noastre de fezabilitate, împreună cu demersurile pe care le facem în paralel ne dau încredere că putem fi printre primii care accesează această schemă de finanţare. Pentru noi este o fereastră imensă de oportunitate şi nu sunt singurele investiţii la care ne gândim, dacă vor fi accesibile şi sumele din Fondul pentru Tranziţie Justă, în direcţia creării de locuri de muncă, reconversie profesională şi reprofesionalizării angajaţilor", a concluzionat Diaconu-Pinţea.



În prezent, Complexul Energetic Oltenia produce electricitate utilizând lignitul drept combustibil.