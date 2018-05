Cercetare la cel mai înalt nivel în România! De la Yale, înapoi în Timișoara pentru a descoperi un leac natural pentru cancer

Muncă mai grea şi satisfacţii mai mari. Sunt motivele pentru care un tânăr cercetător s-a întors în România, după ce a absolvit Universitatea Yale şi a lucrat în unul din cele mai cunoscute spitale din Statele Unite şi pe Wall Street. Cu toată această experienţă s-a întors în ţară ca să facă parte din echipa care vrea să trateze cancerul pe cale naturală.

Ofertele pe care le primeşte un absolvent al Universităţii Yale şi nici măcar un job bine plătit pe Wall Street nu au reușit să țină un tânăr cercetător departe de România. S-a întors acasă, la Timișoara, și îşi foloseşte cunoştinţele acumulate peste Ocean, într-unul dintre cele mai moderne centre din Europa.

„E mai uşor să faci cercetare în Statele Unite, dar în România, satisfacţiile sunt mai mari”, e explicaţia unei alegeri din care ţara care e pe penultimul loc în UE la fonduri alocate pentru acest domeniu are doar de câştigat.

Raul Pătrașcu e cercetător în Timișoara, la Centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului. Face parte din echipa Oncogen, al cărei obiectiv e modificarea sistemului imunitar, astfel încât acesta să recunoască și să distrugă o tumoră malignă. S-a întors în ţară, după şase ani în Statele Unite.

„Am terminat facultatea la Yale, este în top 10 mondial, în top 2 în SUA. Am făcut medicină preclinică și chimie. Și am lucrat și în cercetare. Am și publicat împreună cu o echipă de la renumitul centru de cercetare în cancer John Hopkins pe cancerul pancreatic și apoi am mai lucrat un an pe WallStreet, la un mare fond de investiții”, spune Raul Pătrașcu, cercetător Oncogen, pentru Digi24.

Vrea să folosească această experienţă în ţara în care s-a născut şi e extrem de încrezător.

„Avem toate dotările de care avem nevoie pentru a face cercetare de nivel mondial. În Timișoara, Institutul Oncogen, din punct de vedere al infrastructurii, este de departe cel mai dezvoltat și chiar la nivel național. Mai ales începând cu ultimii ani am început să dezvoltăm această infrastructură de cercetare chiar la nivel național. Și la Cluj se poate face cercetare, și la București, Iași”, adaugă cercetătorul.

Alţi peste 50 de specialiști lucrează la centrul din Timișoara pentru a găsi cele mai bune tratamente pentru bolnavii de cancer.

„Sunt mulți tineri care au potențial și pot să meargă mai departe și să studieze. (Reporter: Ai colegii mulți care au plecat?) Da, am colegi. Este un pic mai greu fiind plecați departe de familie, satisfacția financiară... e doar satisfacția financiară, fără a avea și timp pe care trebuie să îl petreci cu familia. Deci sunt și avantaje și dezavantaje”, spune Lavinia Ilieşi, biolog Oncogen.

„De câțiva ani avem acest fenomen în care sunt tineri care au făcut studii în străinătate și se întorc și vor să lucreze în România. Suntem în discuții cu trei sau patru cercetători avansați care au 10, 15, 20 de ani în Statele Unite în general și care vor să se întoarcă”, afirmă Virgil Păunescu, coordonator Oncogen.

Centrul de Terapii Genetice şi Celulare în Tratarea Cancerului face parte din structura Spitalului Judeţean Timişoara. Între 2010 şi 2015, aici s-au investit aproape 10 milioane de euro, în mare parte bani europeni.

„Este totuși încă mai ușor să pleci în străinătate și să faci acolo performanță, dar pentru unii cum sunt cei ca mine care vor să facă performanță și acasă, nu doar pentru alții, nu doar pentru străini”, mai spune Raul Pătrașcu, cercetător Oncogen.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în 2016, România a alocat 3,47 de miliarde de lei pentru cercetare, adică 0,48% din bugetul național. Cifrele ne plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, media fiind de peste 2%.