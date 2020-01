Cercetat după ce a OMORÂT un om într-un accident, Mario Iorgulescu a 'dispărut' de la clinica din Milano, unde se recupera

Situaţia lui Mario Iorgulescu este, la ora actuală, una incertă. Pus sub acuzare de procurori în cazul accidentului în care a murit Dani Vicol, Mario Iorgulescu s-ar afla, teoretic, în Italia, unde urmează un complex program de recuperare medicală. Mai exact, cu ceva timp în urmă, Gino Iorgulescu a decis să îl transfere pe Mario Iorgulescu la Milano, contrar sfaturilor date de doctori, potrivit adevarul.ro.

Cu ajutorul unei aeronave, dotată exact ca o ambulanţă, Mario a fost transportat în Italia şi imediat internat la Clinica San Raffaele, una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate din Europa. ”El a făcut progrese considerabile. Se mişcă prin salon, ajutat de cadrele medicale, dar şi de persoane din familie, care îi sunt mereu aproape. Mario a început să se şi hrănească pe cale normală şi se speră ca situaţia lui să evolueze pe zi ce trece”, dezvăluiau apropiaţii lui Mario Iorgulescu pentru WOWbiz.ro cu câteva săptămâni în urmă.

Doar că, spre surpriza reporterilor WOWbiz.ro, lucrurile par să stea chiar mai bine decat atat, iar progresele pe care le-a făcut Mario Iorgulescu în ceea pe priveşte recuperarea medicală sunt de-a dreptul uimitoare, el fiind externat în mare secret, arată wowbiz.ro. Conform sursei citate, Mario Iorgulescu nu mai este internat nici in sectiile specializate, nici in saloanele VIP puse la dispozitia pacientilor mai... deosebiti. "El nu se afla in acest moment internat la noi", au declarat surse din spital pentru wowbiz.ro.

"Poate e cazat, de fapt, in hotelul care se afla in incinta spitalului si, de aceea, nu apare la noi. N-as putea sa va spun daca a fost vreodata internat aici. E posibil, desi, ca o simpla parere personala, eu cred ca in presa din Romania s-a strecurat o eroare, fiind, de fapt, vorba de un alt spital".