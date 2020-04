Horea Badau este Profesor-cercetator la Universitatea din Nisa, acesta vine cu cu o analiza explosiva despre pandemia care a acaparat lumea, "Până acum am tăcut, pentru că am înțeles că spaima este necesară pentru a ține oamenii în casă. Acum spaima nu mai este necesară, pentru că oricum te amendează poliția dacă ieși din casă, deci putem vorbi deschis și lucid despre situație." spune acesta in inceputul analizei...

Totodata acesta continua, spunand ca "Noi nu stăm în casă pentru că virusul este ucigaș. Am avut dreptate, când am scris pe 25 ianuarie, că nu este atât de ucigaș pe cât pare. Noi stăm în case, pentru că nu există suficiente paturi în ATI pentru noi, dacă ne îmbolnăvim. De aceea stăm în case, pentru că virusul este extrem de contagios și, efectiv, nu există paturi și ventilatoare pentru un număr mare de îmbolnăviri simultane. De aceea stăm în casă. Ca să protejăm sistemul medical și medicii și ca să nu murim, nu pentru că virusul e ucigaș, ci pentru că nu ar exista ventilatoare si medicație pentru toți, deci nu am fi îngrijiți! Am muri pentru că nu am avea îngrijire medicală, nu neapărat pentru că ne omoară virusul. În Germania este cel mai mic număr de morți din cauza coronavirusului. De ce? Pentru că în Germania exista 28.000 de paturi în ATI."

