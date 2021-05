Cercetătorii britanici alertează populația: 'Varianta indiană a SARS-Cov-2 declanșează al treilea val Covid în Marea Britanie'

„Concluzia este că ceea ce vedem astăzi sunt semnele unui val timpuriu” în Marea Britanie. Afirmația îi aparține lui Ravi Gupta, specialist în boli infecțioase și membru al Sage, consiliul științific din Marea Britanie. „Creșterea exponențială” a cazurilor Covid-19 poate fi explicată prin dominanța variantei indiene, potrivit cercetătorului.

Și nu este singurul pesimist cu privire la situația din Marea Britanie, relatează The Guardian. Pentru Martin McKee, profesor de sănătate publică la London School of Hygiene and Tropical Medicine, „seamănă foarte mult cu începutul unui al treilea val”. Paul Hunter, profesor de medicină la Universitatea din East Anglia, susține același lucru.

O creștere care începe de la un nivel foarte scăzut

Trebuie doar să ne uităm la liniile indicatorilor din Marea Britanie pentru a ne convinge că ceva nu este în regulă. În ultimele zile, numărul cazurilor pozitive, al deceselor și al spitalizărilor a crescut cu peste 20%. Tendința este încă extrem de slabă, cu o incidență mai mică de 30, dar destul de clară.

Desigur, curbele par nemișcate. Dar din 9 mai (cu excepția a două zile), rata incidenței a crescut constant. În prezent, crește cu 20% într-o săptămână. Prin urmare, numărul de infectați se dublează la fiecare patru săptămâni.

Problema este că Marea Britanie se află în plin proces de relaxare a restricțiilor. Pe 21 iunie urma să se facă ultimul pas, cu redeschiderea cluburilor de noapte și ridicarea majorității măsurilor. „O redeschidere completă în iunie nu este compatibilă cu controlul virusului”, spune pentru The Guardian profesorul de epidemiologie de la Harvard, William Hanage.

O variantă indiană majoritară

În timp ce epidemiologii britanici au prezis o mică creștere a contaminărilor după redeschider, ei nu se așteptau la o astfel de schimbare, care pare a fi în mare parte datorată variantei indiene, B.1.617.2.

Conform celor mai recente date oferite de agenția de sănătate publică, este acum clar că B.1.617.2 este mai contagioasă decât tulpina originală, dar și față de varianta engleză B.1.1.7 (sau V1). Există încă multe necunoscute, dar asta nu schimbă situația actuală.

Graficul publicat de jurnalistul John Burn-Murdoch arată cum această variantă a prevalat față de cea veche, care la rândul ei a înlocuit rapid tulpina originală a coronavirusului în decembrie anul trecut, în timpul valului anterior.

Vaccinuri eficiente, dar după două doze

Vestea bună este că acest val nu ar trebui să arate ca cele precedente. Se așteaptă ca numărul deceselor și spitalizărilor să fie relativ mai mic comparativ cu rata incidenței, datorită vaccinării. 58% din populație a primit cel puțin o doză a vaccinului (74% dintre adulți).

Există motive să ne temem că unii dintre cei vaccinati doar cu o doza pot fi în continuare contaminați cu B.1.617.2. Evident, datele nu sunt sigure. Dar dovezile care s-au adunat în ultimele zile îi determină pe experții britanici să creadă că este nevoie să amâne etapa finală a ridicării restricțiilor.