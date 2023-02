Cerealele românilor

Faza a doua a resetarii globale vine cu noi surprize pentru privitorii netezi la creier. Mascaradele se tin lant si nimeni din cei mici nu poate comenta in fata calendarelor setate pentru evolutia globala. Agricultura nu putea scapa de aceste socuri programate, astfel incat securitatea alimentara sa poata fi pusa sub semnul intrebarii. Cazul curcanilor de la Codlea este doar inceputul mizeriilor setate pentru acest an. Relev aceste lucruri pentru cei destepti si nicidecum pentru aceia, care cred ca aterizarea unei lebede a dus la aparitia acestui “virus”. Toate aceste evenimente neplacute se petrec cu “bunavointa” ANSVSA si perfecta stiinta a tuturor decidentilor importanti. Singurii pierzatorii reali sunt agentii privati si populatia, care se alege cu preturi mai mari si diverse panici induse.

Astazi voi atrage atentia unui subiect important care va lovi in acest an. Pe piata cerealelor se intampla o mare nenorocire de ceva timp, exporturile la liber din Ucraina invadand la propriu piata europeana si generand pierderi financiare majore producatorilor autohtoni. Aceasta sarabanda fara discernamant a ajutorului pentru fratii ucrainieni o pot intelege pana la punctul la care producatorii romani nu sunt afectati serios. Faptul ca urmeaza ca mari cantitati de cereale sa fie arse in depozite este o crima financiara impotriva lor. Nimeni nu poate concura cu dumping-ul Ucrainei. Preturile joase si fara discernamant aplicate de ucrainieni au dezechilibrat piata si au nenorocit o parte din agricultorii romani.

Portul Constanta este un black box in care nimeni nu are voie sa verifice sau sa intrebe ceva. Ce se intampla astazi cu transporturile din Ucraina este o reeditare la zi a filmului “Lord of War”, in care Romania joaca rolul de sclav de tranzit. Cu alte cuvinte traim un alt exemplu de sclavie autoimpusa, din care Romania nu beneficiaza de nimic ca stat, in afara de niste aplauze goale de la generalii americani. Containerele cu “nu stim ce” tranziteaza la mare arta portul Constanta cu diverse produse de export, de la cereale la armament nedeclarat (care ia drumul Orientului Mijlociu). Caz clasic de mascarada pe razboi din care sefii la lume castiga pe diverse planuri, in timp ce prostii stau cu steaguri la profil si doneaza “intru salvare”.

Ucraina este doar prima tulpina din pandemia razboaielor. Armamentul trebuie sa fie transportat prin lume catre zonele sensibile, in timp ce globalizarea trebuie fracturata violent pentru conturarea celor doua blocuri. Trebuie setata scena pentru urmatoarele conflicte “socante” care vor urma in calendar intru surprinderea prostimii. Nu sunteti niciodata atenti si de aceea deveniti atat de usor o masa de manevra captiva. Tot acest subiect al crearii zonelor de conflict si al transportului de armament este fascinant pentru cine are inteligenta sa inteleaga. Ati si uitat cand America s-a grabit sa plece din Afghanistan, dupa 20 de ani, si a “pierdut” in urma armament de zeci de miliarde$. Ce chestie si cu graba asta? Nimic ciudat, nu?

Revenind la subiectul cerealelor, tind sa cred ca vom fi si loviti de o mica pesta pentru a putea justifica arderea unor cantitati semnificative. Ucraina pentru moment va transporta totul la liber, pentru ca lucrurile sa continue in logica ultimelor luni. Vizita lui Ciuca in Egipt nu este intamplatoare, acel stat generand mari batai de cap marilor puteri, pentru ca zeci de milioane de oameni in pragul saraciei inseamna milioane de potentiali imigranti pe marea Mediterana. Daca Egiptul nu este salvat, Europa va continua sa fie atacata din toate partile cu glontul migrationist. Cred ca am face bine sa gandim o strategie nationala printre aceste calendare impuse, pentru ca Romania sa iasa cat mai nevatamata. Prostia din pandemie cand ne-am imprumutat suplimentar 40 de miliarde de euro nu mai poate fi repetata, nu mai sunt bani.

Comentariu Dana Budeanu pentru Verdict App