Ceremonie militară cu efective reduse şi fără public la Alba Iulia

O ceremonie militară cu efective reduse, fără tehnică militară şi fără public a fost principalul eveniment organizat de Ziua Naţională a României la Alba Iulia, la Monumentul Unirii, organizatorii limitând numărul celor prezenţi - soldaţi, oficialităţi, invitaţi, jurnalişti - la maximum 100.

Jandarmii au permis accesul în perimetrul respectiv având în vedere respectarea numărului de persoane permis de cadrul legal şi de Hotărârea de Guvern nr. 967 din 14 noiembrie. Potrivit legislaţiei în vigoare, este permisă organizarea de adunări publice cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea anumitor măsuri - purtarea obligatorie a măştii de protecţie şi păstrarea distanţării fizice.

Ceremonialul a debutat cu intonarea Imnului Naţional, după care prefectul Nicolae Albu a depus o coroană de flori la Monumentul Unirii şi a dat citire mesajului premierului Ludovic Orban. La final, s-a păstrat un moment de reculegere.

Citește și: De la 1 ianuarie 2021, Laura Codruța Kovesi își intră în pâine! Șefa Parchetului European a dezvăluit cine va intra sub lupa ei



Militarii prezenţi fac parte din structurile Diviziei 4 Infanterie "Gemina".



În anii trecuţi, zeci de mii de oameni asistau la parada militară de la Alba Iulia.



Manifestările dedicate Zilei Naţionale au avut loc la Alba Iulia fără public, fiind însă transmise online de către organizatori.



Alba Iulia s-a aflat până luni noapte în carantină pentru 14 zile. În cursul serii de luni, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba a decis ca măsura să nu fie prelungită. Însă, după câteva ore, s-a adoptat o nouă hotărâre, prin care s-a dispus o nouă carantină zonală timp de 7 zile. Hotărârea care stabileşte instituirea măsurii din 1 decembrie, ora 0,00, a intrat în vigoare efectiv după publicarea acesteia, marţi după-amiază, în Monitorul Oficial.



"Un 1 Decembrie, din păcate, atipic. Am zis că e, poate, cel mai umbrit după Revoluţie încoace. Sigur, este vina acestei pandemii care, din păcate, face ravagii. Marea mea supărare este că, deşi s-a hotărît aseară (luni - n.r.) în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ieşirea din carantina în care e oraşul de două săptămâni, tocmai pentru sărbătorirea Zilei Naţionale, libera circulaţie şi participarea oamenilor la evenimentele pe care le-am conceput, din păcate, azi noapte am primit vestea că carantina se prelungeşte cu o săptămână la insistenţa Institutului Naţional pentru Sănătate Publică. Eu cred că, în această zi, trebuia să fie ridicată carantina chiar dacă, după 2-3 zile, considerau dânşii că trebuia reinstaurată", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Gabriel Pleşa (USR-PLUS).



Edilul a adăugat că îşi doreşte să nu mai fie niciun 1 Decembrie sărbătorit astfel.



"Îmi doresc să ieşim din această pandemie mai uniţi şi să preţuim, din nou, valorile naţionale, morale şi creştine. (..,). Cred că întotdeauna 1 Decembrie trebuie să fie un moment important pentru ţară", a conchis primarul municipiului Alba Iulia.



Potrivit DSP, rata de infectare era marţi în Alba Iulia de 7,97, cu 612 cazuri depistate în ultimele 14 zile.