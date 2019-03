Cererea DNA de ridicare a imunității președintelui Senatului, discutată pe 2 aprilie. Tăriceanu : Eu am cerut accelerarea procedurii

Comisia juridica a Senatului a decis, marti, amânarea dezbaterii solicitarii DNA de ridicare a imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu pentru 2 aprilie. Președintele Senatului a precizat ca el a solicitat accelerarea procedurii.

„În mod special nu am participat la şedinţele de Birou Permanent al Senatului când se discută acest subiect pentru că sunt parte interesată şi ca să nu se considere că influenţez cumva decizia Biroului Permanent. De de multă vreme eu am cerut colegilor mei să accelereze procedura pentru a se aduce în plen dezbaterea şi decizia. În ultimile zile am aflat că sunt câţiva senatori care au citit au cerut timp suplimentar pentru analiza dosarului. Birou permanent a decis aşa cum ştiţi şi pe 2 aprilie să se introducă pe ordinea de zi a plenului", a declarat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, marți, la Parlament, potrivit Mediafax.

Citeste si Învățământ obligatoriu de 15 clase: Copiii vor intra în sistemul educațional de la 5 ani

Liviu Dragnea si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de întârzierea dezbaterilor pe acest subiect, mentionand ca ar trebui sa se discute solicitarea DNA pana la finalul lunii martie.

Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.