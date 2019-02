Ceres - Planeta care a avut apa timp de milioane de ani

Planeta pitica Ceres a avut "buzunare" cu apa, aproape de suprafata, timp de milioane de ani, si asta in trecutul apropiat, arata un studiu recent, scrie ziare.com.

Analizand datele recoltate de sonda Dawn, apartinand NASA, in perioada martie 2015 - octombrie 2018, cand a ramas fara combustibil, oamenii de stiinta au observat pete deschise la culoare pe suprafata planetei.

Au ajuns la concluzia ca acestea sunt depozite de sare ramase in urma cand apa s-a evaporat, arata Space.com.

Concret, initial, imediat sub suprafata planetei era un strat de gheata. Insa in urma impactului care a dus la formarea craterului Occator (cu 20 de milioane de ani in urma), apa pur si simplu a fiert, o parte din ea iesind la suprafata prin fisurile solului si evaporandu-se, asa explicandu-se petele de sare (foto).

In orice caz, apa a ramas nu departe de suprafata lui Ceres, in stare lichida, izolata fiind de componenta solului, timp de 16 milioane de ani, arata oamenii de stiinta de la Universitatea Texas, cei care au realizat studiul.

Ceres este o planeta pitica aflata in centura de asteroizi. Clasificarea sa a fost schimbata de mai multe ori. Dupa ce a fost descoperita, Ceres a fost considerata planeta, dupa care a fost reclasificata asteroid, ramanand asa timp de 150 de ani. Din 2006, Ceres a redevenit planeta.