Dezastru în Cernihiv. Primarul vorbește de un `carnagiu complet` după ultimele borbardamente: Nu mai facem față numărul de morți (Video)

Primarul din Cernihiv afirmă că cimitirul oraşului din nordul Ucrainei nu se poate descurca pe toţi morţii şi acuză un ”carnagiu complet”, transmite CNN. Clădiri grav avariate mărginesc străzile împrăştiate cu moloz, în timp ce incendiile încă aprinse umplu aerul cu fum greu, aşa cum se vede într-un nou videoclip al primarului Vladislav Atroşenko preluat de news.ro

The mayor of #Chernihiv showed what the city looks like after the “liberation” by #Russian troops pic.twitter.com/C7k1ZJIm40