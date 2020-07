CERT-RO devine partener în proiectul Geiger

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) se alătură proiectului Geiger, în calitate de partener, iniţiativă care îşi propune să protejeze întreprinderile mici de ameninţările cibernetice, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, transmis miercuri AGERPRES.

"Pentru a sprijini întreprinderile care solicită protecţie, Geiger are ca scop construirea unui ecosistem de persoane şi organizaţii competente, care oferă ajutor. Totodată, Geiger colaborează cu şcoli şi parteneri pentru a dezvolta un program standardizat de învăţare, denumit 'Experţi în securitate cibernetică'. Proiectul va lansa programul-pilot în Elveţia, cu şcoala vocaţională BBB şi asociaţia IMM-urilor SKV, în Olanda cu asociaţia contabililor SRA şi în România cu start-upul şi hub-ul de inovaţie Cluj IT. După finalizarea pregătirii, experţii în securitate cibernetică vor acţiona în calitate de "ambasadori" care vor transmite cunoştinţele lor întreprinderilor mici cu care lucrează", menţionează sursa citată.Printre sarcinile atribuite CERT-RO în proiectul Geiger se află formularea cerinţelor, arhitecturii şi metodologiei pentru soluţiile dezvoltate în cadrul iniţiativei, din perspectiva unui CERT/CSIRT naţional, precum şi validarea soluţiilor conceptualizate.De asemenea, Centrul va fi implicat în susţinerea implementării proiectului-pilot în rândul start-up-urilor din România şi în diseminarea proiectului, în special în rândul comunităţii CERT/CSIRT din Europa.Proiectul Geiger este realizat de Universitatea de Ştiinţe Aplicate FHNW din Elveţia de Nord-Vest alături de 17 parteneri din întreaga Europă: Universitatea Utrecht, Berufsfachschule BBB, Padagogische Hochschule Freiburg, Kaspersky, Montimage, KPMG, ATOS, Tech.eu, Schweizerischer KMU Verband SKV, Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten SRA, Cluj IT, CERT-RO, Coiffure Loredana, Haako, E-abo, Braintronix, şi Public Tender.Începând cu data de 1 iunie 2020, un consorţiu de 18 organizaţii au lansat "Geiger", un proiect de inovaţie ce urmăreşte dezvoltarea unei soluţii care să crească nivelul de cunoaştere a întreprinderilor mici şi a antreprenorilor, asupra riscurilor legate de protecţia datelor, privacy şi securitate cibernetică. Proiectul oferă ajutor pentru reducerea acestor riscuri.Acest proiect care se va derula pe o perioadă de 30 de luni a primit finanţare prin Programul de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în baza unui acord de subvenţie.