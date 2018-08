Cesar Daniel Meza Colli și Matteo Fedele au semnat cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova şi-a prezentat ultimii doi jucători pe care i-a achiziţionat, paraguayanul Cesar Daniel Meza Colli şi elveţianul Matteo Fedele. Meza Colli vine în Bănie liber de contract, în timp ce Fedele este împrumutat un an de la Foggia, cu opţiune de cumpărare, scrie Mediafax.

Cesar Daniel Meza Colli este un atacant care evoluează în banda dreaptă şi a semnat un contract pe trei ani cu formaţia din Bănie. În vârstă de 26 de ani, el are şi cetăţenie italiană şi va purta numărul 7 la Universitatea, pe care anul trecut l-a avut Gustavo. Meza Colli nu va putea debuta cu RB Leipzig, deoarece nu are drept de joc în Europa League pentru Universitatea, după ce a evoluat deja în această competiţie anul acesta cu fosta sa echipă, Keshla, din Azerbaidjan, pentru care a şi marcat de două ori, în dubla cu formaţia malteză Balzan. Sud-americanul este evaluat la 150.000 de euro. A jucat în Serie C, la Pavia, 17 meciuri, marcând 3 goluri. Are 52 de minute strânse în Serie A în două meciuri pentru Cesena, unde a fost coechipier cu Adrian Mutu. În Azerbaidjan a marcat 4 goluri în 20 de meciuri pentru Zira şi 3 goluri în 53 de partide la Keshla, având şi 9 pase decisive. Pentru Alaves a adunat 30 de minute în 2 meciuri.

La prezentarea oficială, Cesar Daniel Meza Colli a declarat: „Sper să mă pot adapta cât mai repede să pot juca pentru echipă. Sunt foarte fericit că sunt aici, nu simt nicio presiune şi trebuie să mă antrenez cât mai bine. Adrian Scarlatache mi-a vorbit foarte bine despre acest club, chiar şi Adi Mutu mi-a spus că Universitatea Craiova este o echipă foarte bună. Fiecare jucător are calităţile lui, eu mi le cunosc pe ale mele. Sper să fiu disponibil cât mai repede 100% şi să fac ce trebuie, fiindcă am încredere în calităţile mele. Este o provocare pentru mine. Îmi doream să joc la Leipzig, dar sunt reguli şi trebuie să le respect. Am văzut calităţile jucătorilor din lot şi am încredere că vor face un meci mare la Leipzig. Mă simt cel mai bun ca mijlocaş ofensiv, în duelurile 1 contra 1, dar nu pot spune mai multe despre mine. O să zică fanii apoi dacă le plac sau nu. Mitriţă este un fotbalist tânăr, foarte bun şi calităţi pentru a progresa în viitor. Trebuie să aveţi mare grijă de el”. Cesar Meza Colli mai are un frate fotbalist, Derlis David Meza Colli, cu 3 ani mai mare, acesta evoluând şi el în Azerbaidjan în ultimii ani.

Matteo Fedele este un mijlocaş defensiv elveţian de 26 de ani, care a mai jucat în ţara natală la Sion şi Grasshopers Zurich şi în Serie A, acum doi ani, la Carpi. Ultima dată, Fedele a evoluat în Serie B, la Cesena, club care a dat faliment şi de la care a fost adus în Bănie şi fundaşul ghanez Isaac Donkor. Fedele aparţine de Foggia şi este al doilea jucător împrumutat din Serie B de olteni, după portarul Mirko Pigliacelli, detaşat de Pro Vercelli în Bănie. Cotat de transfermarkt la 350.000 de euro, Fedele va concura pe post cu Alexandru Mateiu şi Alexandru Cicâldău, după ce Hristo Zlatinski şi Fausto Rossi au fost trimişi la echipa a doua de către Devis Mangia, cei doi fiind pe lista de transferuri. Fedele este un mijlocaş defensiv puternic, are 1,85 metri, iar în 49 de meciuri în Serie B a marcat 5 goluri. A adunat 8 prezenţe şi în Serie A, acum doi ani, la Carpi, fără a înscrie, dar şi un meci în naţionala de tineret helvetă. Fedele este al doilea elveţian din lotul Craiovei, după Ivan Martic. „Sunt foarte fericit că fac parte din acest grup şi sper să-l ajut să obţină obiectivele trasate. A contat foarte mult că antrenorul Devis Mangia m-a dorit şi m-a convins să vin la Craiova. De asemenea, a vorbit şi cu Ovidiu Herea, cu care am fost coleg la Sion, şi mi-a spus numai cuvinte frumoase despre Craiova. Înţeleg că suporterii sunt dezamăgiţi după aceste 3 jocuri, dar avem în faţă un campionat întreg, am văzut calităţile jucătorilor din echipă şi sunt convins că vom reveni sus. Sunt norocos că pot merge la Leipzig cu echipa, dar nu ştiu dacă voi fi în teren joi seara. Mister decide totul. Am făcut ceva antrenamente cu Foggia, dar trebuie să progresez, nu am meciuri în picioare. Când publicul vede că un jucător dă totul pe teren, cu siguranţă îl primeşte bine şi aşa s-a întâmplat cu fostul meu coleg de la Cesena, Donkor, la debutul la Craiova. Trebuie să fim puţin mai răi şi mai agresivi pentru a practica un fotbal şi mai bun. Pot să găsesc un loc pe corp să-mi tatuez un trofeu cu Craiova”, a spus Fedele, care va purta numărul 20 la Universitatea.