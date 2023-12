Cetăţean german, arestat preventiv pentru încălcarea ordinului de protecţie, după ce şi-a ameninţat în repetate rânduri soţia

Bărbatul, cetăţean german, în vârstă de 56 de ani, este căsătorit cu o româncă în vârstă de 32 de ani, iar cei doi locuiau împreună la Râmnicu Vâlcea. Din cauza neînţelegerilor, bărbatul şi-a ameninţat soţia în repetate rânduri, fapt care a determinat-o pe femeie să ceară ajutorul Poliţiei. În 29 noiembrie, împotriva bărbatului a fost emis de către poliţişti un ordin de protecţie provizoriu, ca urmare a ameninţărilor la adresa femeii, el fiind obligat să părăsească locuinţa comună şi să păstreze o distanţă de cel puţin 50 de metri faţă de femeie, potrivit news.ro.

Chiar în ziua emiterii ordinului, bărbatul a revenit acasă, ameninţând-o pe femeie, scene similare având loc şi a doua zi în 30 noiembrie, când femeia a sunat la 112.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu.

„La data de 30 noiembrie a.c., pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, acesta a fost reţinut, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. Ieri, 1 decembrie a c., instanţa de judecată a dispus, faţă de bărbatul în cauză, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile. În continuare, poliţiştii efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului”, informează, sâmbătă după amiază, Poliţia judeţeană Vâlcea, care instrumentează acest caz.