SOLUȚIA DISPERATĂ de după întoarcerea la vremuri apuse - spitalele PUBLICE din Timișoara își pun centrale pe gaz

Spitalele publice din Timişoara, racordate la sistemul centralizat de termoficare Colterm, au anunţat că pentru a-şi asigura apa caldă şi încălzirea vor începe demersuri de montare de boilere de capacitate medie şi mare, precum şi centrale termice proprii.

În timp ce la Spitalul Judeţean Timişoara şi la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" soluţia este mai facilă, Spitalul Municipal întâmpină dificultăţi mai mari, întrucât are 10 secţii care funcţionează în clădiri diferite, unele închiriate.

"În corpul central al spitalului de la Clinicile Noi, situaţia este mai decentă, am putut asigura căldura (cu radiatoare, climă n.r.) dar cel mai greu este pentru Clinicile de Oncologie şi la ASCAR (de recuperare cardiovasculară, transformată în clinică suport COVID-19 cu circa 20 de internaţi, acum, n.r.). Clinica de Oncologie este într-un fost cămin-internat pentru elevi, al primăriei, care a fost modernizat anii trecuţi, dar are anumite limite care nu permit asigurarea anumitor circuite. La ASCAR este imobilul vechi închiriat, nu avem voie de să facem investiţii, nici modificări, decât foarte limitat. La Maternitatea Odobescu am avut tot timpul căldură pentru că am avut un sistem propriu care a permis încălzirea saloanelor. Dar trebuie demarat un proiect pentru montarea de centrale proprii, să nu mai depindem de restul reţelei. Lipsa apei calde curente este în aceste zile la fel de mare pentru spitale, ca şi lipsa căldurii din calorifere. Trebuie întreţinută curăţenia, trebuie spălat instrumentarul înainte de a fi dus în sterilizare. Trebuie cumpărate şi montate inclusiv boilere", a declarat, pentru AGERPERS, managerul Spitalului Municipal Timişoara, Daniel Maliţa. Pentru Spitalul Judeţean Timişoara, aleşii judeţeni au aprobat alocarea sumei necesare pentru punerea în funcţiune a centralei termice pe care o deţine unitatea spitalicească din subordine, care acum nu este funcţională.

Liderul Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a precizat că cei 750.000 de lei alocaţi spitalului pentru investiţie vor fi folosiţi pentru schimbarea cazanelor şi a ţevilor care sunt colmatate şi acum sunt inutilizabile, precum şi pentru înlocuirea mai multor conducte şi racorduri. Suma se adaugă altor 50.000 de lei prevăzuţi deja pentru investiţii în Spitalul Judeţean. Şeful Clinicii Universitare "Bega" (maternitate) din subordine Spitalului Judeţean Timişoara, dr. Marius Craina, a punctat şi el că trebuie cumpărate boilere instante pentru apă caldă, întrucât "aici stau paciente pentru câteva zile, nu le poţi ţine fără igienă, mai ales după naştere. Avem în jur de 40 de pacienţi COVID şi non-COVID, şi 22 de nou născuţi". Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara a anunţat, miercuri, că a pornit centrala proprie, pe care o avea de mai mulţi ani.