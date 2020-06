CFR a învins FCSB însă Dan petrescu este nemulțumit

Antrenorul Dan Petrecsu s-a criticat pe el însuşi, dar şi pe jucători, pentru evoluţia echipei lui, CFR Cluj, în meciul cu FCSB, câştigat cu 1-0.

"Singurul lucru pozitiv este rezultatul din acest meci. Sunt foarte nemulţumit de toţi jucătorii şi de mine, cred că nu am pregătit bine acest meci. A trecut prea mult timp şi cred că ceva a fost făcut greşit înainte de acest meci. Cred că meciul cu Gaz Metan Mediaş, în care am jucat ca Barcelona şi trebuia să câştigăm cu 10-0, ne-a adormit pe toţi. Astăzi, dacă nu era Arlauskis, cred că pierdeam cu 5-2 sau 5-3. A fost omul meciului şi pe mine mă îngrijorează acest lucru. De când sunt eu la CFR, la meciurile cu FCSB, echipa nu avea ocazii, dar nici FCSB nu avea ocazii, maximum una sau două. Astăzi, toţi jucătorii au fost sub nivel, poate am greşit şi ceva fizic, poate i-am antrenat prea mult. Nici noi nu mai ştim ce să facem după trei luni de pauză şi cred că s-a văzut pe teren că FCSB a fost mai proaspătă, jucătorii lor au fost mai buni în opinia mea. A rămas scorul pozitiv, dar dacă jucăm aşa nu terminăm în primele trei, nu avem nicio şansă. Putem pierde şapte meciuri la rând în felul în care am jucat astăzi. Nici nu dorm la noapte, sunt foarte îngrijorat, nu am înţeles nimic din meciul ăsta. Nu am văzut echipa asta aşa slabă de când sunt eu antrenor la FCSB, niciodată, şi am jucat cu echipe foarte mari şi nu ne-au dominat, nu ne-au făcut, cu Sevilla, Celtic, Lazio am jucat de la egal la egal. FCSB are jucători extraordinari care pot fi vânduţi cu 10-15 milioane de euro. Nu am reuşit să-i fac să înţeleagă cât de greu e meciul părerea mea. Depinde de mine şi de jucători ce vom face. Sunt foarte îngrijorat, sincer. Nu am crezut că pot sta aici de dimineaţă până seara şi să pregătesc meciul şi echipa să nu poată nimic. Nu mi-au plăcut decât cei cere au intrat, Păun, foarte bine, Rondon, excelent, Aurelio, bine, Chipciu, excelent, Petrila, mai puţin. Sunt singurii pe care i-am remarcat. Am fost moi, nu am fost echipa aia pragmatică, care nu lasă şanse. Pe final eram convins că la cornerul ăla luăm gol pentru că FCSB merita cel puţin un egal. Trebuie să fim realişti şi corecţi. E prima oară de când sunt eu la CFR când FCSB este mai bună decât CFR, azi au fost mai buni ei. Această pauză a fost clar că nu a fost de bun augur şi foarte mulţi jucători au fost sub nivelul lor, cum nu au fost niciodată. Arlauskis are contract până în 30 iunie, dacă el vrea să rămână, rămâne. Dacă reuşim să prelungim o lună, ar fi extraordinar, că terminăm campionatul, dacă îl prelungim trei, patru ani, ar fi şi mai bine. Nu vreau să pun presiune pe el, e decizia lui, e viitorul lui, are nevoie de bani la finalul carierei şi trebuie să aleagă ceea ce este mai bine pentru el. Ţucudean are contract până pe 30 iunie şi alţii sunt în aceeaşi situaţie, sper să le prelungim contractele tuturor, dar nu depinde de noi, mingea e la ei, ei trebuie să decidă", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia FCSB, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima după întreruperea cauzată de pandemiai de coronavirus.

A marcat Ov. Popescu '24 (a).

Clasamentul play-off-ului este următorul: CFR Cluj - 33 de puncte, FCSB - 26 de puncte, CSU Craiova - 26 de puncte, Astra Giurgiu - 24 de puncte, FC Botoşani - 24 de puncte şi Gaz Metan Mediaş - 23 de puncte. Doar CFR şi FCSB au jucat în această etapă.