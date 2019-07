CFR Călători: Administraţia şi federaţiile sindicale au identificat măsuri de creştere majoră a productivităţii muncii; salariile au crescut cu 15 la sută

Administraţia CFR Călători, alături de cele două mari federaţii sindicale, a identificat împreună măsuri/acţiuni de creştere majoră a productivităţii muncii la CFR Călători, măsuri a căror implementare a dus la posibilitatea creşterii salariilor cu 15% începând cu data de 1 septembrie 2019, conform Contractului Colectiv de Muncă 2019/2020 înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, afirmă reprezentanţii companiei, într-un drept la replică transmis AGERPRES.

Acest drept la replică vine în urma declaraţiilor liderului Sindicatului Naţional al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial, Dragoş Tănase, care a anunţat un protest în faţa Ministerului Transporturilor, în data de 17 iulie, solicitând în principal îndepărtarea directorului general Valentin Dorobanţu din fruntea companiei."Referitor la aspectele prezentate în materialul sus menţionat, pentru o informare corectă a cititorilor dumneavoastră, vă transmitem următoarele precizări: Sindicatul Naţional al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial reprezentat de domnul Dragoş Tănase nu este un sindicat reprezentativ la nivelul CFR Călători şi nici al altei companii feroviare. Este unul dintre cele 140 de sindicate constituite la nivelul CFR Călători. Acest sindicat are doar 264 de membri, din totalul de 13.000 de angajaţi ai CFR Călători, ceea ce reprezintă sub 2%. Poziţia domnului Dragoş Tănase reprezintă o încălcare flagrantă a Legii Dialogului Social nr. 62/ 2011 şi a Statutului oricărui sindicat constituit legal, deoarece încearcă interferenţe în actul de management al companiei, prin reprezentarea unor interese care nu sunt conforme cu Statutul niciunui sindicat. Acest fapt a fost confirmat şi constatat şi de către cele două Federaţii Sindicale (semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă), iar domnul Dragoş Tănase a fost exclus în cursul anului 2019 din forurile de conducere ale Federaţiilor Sindicale. Facem precizarea că timp de 2 ani (în perioada septembrie 2013 - septembrie 2015), domnul Dragoş Tănase nu a efectuat nicio activitate lucrativă în cadrul CFR Călători, având contractul de muncă suspendat în conformitate cu prevederile legale ca urmare a implicării în numeroase dosare penale. Totodată, a avut contractul de muncă suspendat şi în perioada septembrie 2016 - iunie 2019, fiind scos din producţie din cauza calităţii de lider de sindicat", se spune în documentul CFR Călători.Reprezentanţii companiei susţin că Dragoş Tănase "are statut de inculpat în dosarul penal nr. 520/ P/ 2011 şi în alte dosare conexe, fiind acuzat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov pentru infracţiuni de: infracţiunea prev.de art.12 lit. b) din Legea nr.78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod Penal, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute de art. 25 Cod Penal rap.la art. 248 Cod Penal rap. la art.13 din Legea nr.78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, infracţiunea de luare de mită în formă continuată, prev.de art.254 alin.1 şi 2 Cod Penal rap. La art.7 alin 1 şi art.8 din Legea nr.78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod Penal, infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzute de art. 323, alin. 1 şi 2 Cod penal rap. la art.17 alin. 1, lit. b) şi art.18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie rap.la art.8 din Legea nr. 39/ 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, toate cu aplic. Art.33 lit. a) Cod Penal. Punctual, faţă de cele repetate obsesiv de domnul Dragoş Tănase şi preluate fără a fi verificate, se observă ingerinţe directe în activitatea managerială a companiei precum şi ingerinţe directe în derularea unui contract comercial între CFR Călători şi o companie cu capital integral privat".De asemenea, se mai spune în dreptul la replică, ameninţarea cu 'oprirea spontană a lucrului' reprezintă o încălcare a Legii Dialogului Social 62/2011 cu toate repercursiunile legale ce decurg din această încălcare.Dragoş Tănase afirmase joi că până la 1.000 de sindicalişti ai CFR Călători vor protesta pe 17 iulie, timp de trei ore, în faţa Ministerului Transporturilor, solicitând în principal îndepărtarea directorului general Valentin Dorobanţu din fruntea companiei, din cauza măsurilor pe care acesta le-a luat, printre acestea numărându-se închirierea celor mai bune locomotive operatorilor privaţi şi desfiinţarea unor trenuri de navetă, profitabile."Scopul acţiunii este îndepărtarea managerului general de la CFR Călători (Valentin Dorobanţu - n. r.) - asta este solicitarea noastră principală - pentru măsurile pe care dumnealui le-a luat de la numirea lui, din martie, şi până în prezent, atât pe latura de resurse umane, cât şi în ceea ce priveşte managementul companiei. În condiţiile în care CFR Călători duce o lipsă acută de material rulant, atât vagoane, cât şi locomotive, dumnealui a înţeles că cele mai bune locomotive ale companiei să fie închiriate operatorilor privaţi. În condiţiile în care noi avem nevoie de automotoare, există un contract de reparaţii capitale la Săgeţile Albastre, care necesită reparaţii urgente şi era un contract în derulare în baza unui contract-cadru cu Remarul 16 Februarie. Contractul a expirat la 1 iulie, dumnealui a refuzat să prelungească acest contract şi a vrut să iasă cu o nouă licitaţie", a declarat, joi, pentru AGERPRES, liderul Sindicatului Naţional al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial, Dragoş Tănase.Liderul sindical a precizat că a obţinut autorizaţie de la primărie pentru acest protest, care va avea loc între orele 10:00 şi 13:00. El a estimat că la protest vor participa între 500 şi 1000 de sindicalişti, din care 90% vor fi angajaţi ai CFR Călători, iar restul din celelalte companii feroviare (CFR SA şi CFR Marfă).