CFR Cluj a făcut egal cu Ludogoreţ, scor 1-1, într-un meci amical

Formaţia CFR Cluj a remizat, sâmbătă, scor 1-1, cu echipa Ludogoreţ Razgrad, într-un meci amical disputat în cadrul cantonamentului din Austria, potrivit news.ro.

Ludogoreţ a deschis scorul în minutul 35, prin Claudiu Keşeru.

CFR Cluj a egalat prin Biller Omrani, în minutul 52.

Clujenii au înceeput jocul în formula: C. Bălgrădean - M. Susic, R. Bouhenna, M. Cestor, I. Latovlevici - R. Sigurjonsson, J. Rodriguez - C. Deac, A. Tahiri, C. Petrila - B. Omrani. Pe parcurs au intrat Păun, Manea, Figueiredo, Ciobotariu, Hoban, Costache, Rondon, Debeljuh, Itu, Camora şi Butean.