CFR Cluj ar putea vinde mai mulți jucători după play-off-ul din Liga Campionilor cu Slavia Praga

CFR Cluj este echipa numărul 1 în acest moment în România, iar ofertele pentru jucători nu întârzie să apară, anunță MEDIAFAX.

Bogdan Mara a declarat recent că pe adresa clubului din Ardeal au venit mai multe propuneri de transferuri, dar clubul a luat o decizie clară: a refuzat orice discuţie până după ”dubla” cu Slavia Praga. CFR se află în faţa unei calificări istorice în grupele Ligii Campionilor, iar oficialul campioanei ştie că pentru păstrarea şanselor, grupul trebuie să rămână acelaşi.

"Nu spunem niciodată ’niciodată’. Există interes pentru mai mulţi jucători, a existat şi înaintea începerii campionatului, dar nu am lăsat pe nimeni să plece, ba chiar ne-am întărit pe anumite poziţii. Noi am spus dinainte că vrem să ne calificăm în Europa şi am făcut tot ce am putut. Sperăm să ţinem de acest lot şi vom vedea ce se va întampla după dubla cu Slavia Praga”, a declarat Bogdan Mara la Pro X, care a adăugat ulterior că performanţa realizată până acum i se datorează lui Dan Petrescu: ”Nu credem că Dan Petrescu va pleca, nu se pune problema. El şi-a dorit mereu să ajungă în UCL, să joace în grupe. E meritul lui ce s-a întamplat aici".

Din câte se pare, cele mai interesante şi importante oferte le are Omrani (26 de ani). Unul dintre cluburi pune la bătaie o sumă importantă, de 3.5 milioane de euro. Transformarea francezului se observă uşor în cifre. Petrescu a preluat un fotbalist cotat pe transfermarkt.de la 600.000 de euro, care astăzi este evaluat la 1,8 milioane de euro. Înainte de sezonul cu Dan Petrescu, acesta avea o realizare (n.r. Gol sau pasă de gol), la 140 de minute jucate.

Media de reuşită a crescut cu 5 minute, în primul sezon, Omrani ajungând să fie decisiv în faţa porţii, la fiecare 74 de minute jucate, în actuala stagiune.