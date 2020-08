CFR Cluj împarte cu fanii victoria: 'O medalie şi un tricou de campion sunt ale fanilor noştri'

CFR Cluj a emis, miercuri, un comunicat, în care le mulţumeşte tuturor celor care au pus umărul la câştigarea celui de-al şaselea titlu de campioană a României din istoria echipei, potrivit news.ro.

"Clubul CFR 1907 Cluj doreşte să mulţumească tuturor celor care au pus umărul la câştigarea celui de-al 6-lea titlu de Campioană a României din istoria echipei şi al treilea consecutiv.

Am jucat nu mai puţin de 54 de meciuri în acest sezon, am luptat pe toate fronturile împotriva oricărui adversar şi am purtat cu cinste numele ţării pe marile stadioane ale Europei. Am luptat cu un adversar invizibil, COVID19, şi chiar şi aşa, cu toate obstacolele întâlnite pe parcurs, ÎMPREUNĂ am reuşit! Am reuşit să fim din nou Campionii României şi să revenim în UEFA Champions League. Nu am fi ajuns aici fără VOI:

Fotbaliştii, staff-ul tehnic şi toţi angajaţii clubului care au muncit până la epuizare pentru realizarea acestui obiectiv.

Suporterii au fost şi în acest sezon alături de noi la fiecare meci, chiar dacă pe acest final de campionat nu au fost în tribune, i-am simţit mereu aproape. O medalie şi un tricou sunt ale lor pentru că ei sunt campionii noştri.

Mulţumim partenerilor noştri care ne-au fost alături la fiecare pas şi ne-au susţinut necondiţionat.

Mulţumim şi celor care ne-au criticat. Pentru că nu suntem perfecţi, am învăţat din fiecare critică.

De asemenea, mulţumirile noastre merg către Liga Profesionistă de Fotbal, Federaţia Română de Fotbal şi către cluburile, instituţiile şi oamenii de fotbal care au apreciat valoarea şi munca depusă de clubulul nostru şi ne-au felicitat pentru acest succes răsunător.

Titlul acesta este al vostru, al tuturor celor ce iubesc CFR 1907 Cluj!

Vă mulţumim tuturor!", se arată în comunicat.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.

CFR Cluj a mai câştigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 şi 2019.