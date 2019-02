CFR Cluj s-ar putea despărți de un jucător emblematic - Cred că este ultimul meu an, nu pot să dau mai mult

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Juan Emmanuel Culio, a declarat, vineri, că a ales să îşi prelungească înţelegerea cu gruparea ardeleană cu doar un sezon deoarece consideră că nu poate să dea mai mult şi simte nevoia unei vacanţe îndelungate alături de familia sa.

“Am prelungit contractul un an cu CFR pentru că eu cred că acesta e ultimul meu an la CFR. Sigur o să plec de la CFR, pentru că nu pot să dau mai mult. Un an e foarte bine, iar apoi vreau vacanţă, cu familia mea. În primul rănd vreau să joc un an aici, apoi vacanţă cu familia 3-4 luni, şi apoi vom vedea ce voi face”, a spus jucătorul în vârstă de 35 de ani.

Culio este legitimat la CFR Cluj din 2017. El a mai evoluat pentru echipa clujeană în perioada 2007-2011.