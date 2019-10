CFR Infrastructură execută Marfă și Călători: 'Nu mai dorim să fim o bancă fără dobândă'

CFR Infrastructură vrea să execute CFR Marfă şi CFR Călători pentru datorii de un miliard, respectiv 180 de milioane de lei. "Nu mai dorim să fim o bancă fără dobândă", a declarat marţi, Constantin Axinia, directorul CFR SA, la Zilele Feroviare 2019, potrivit Mediafax.

"CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei care creşte pe măsură ce trece timpul, iar CFR Marfă are o datorie de un miliard de lei. Am făcut notificări, mi-au plătit ceva din urmă, dar îi vor executa silit. Eu le-am înaintat câte un document în care le-am prezentat situaţia financiară a căii ferate române, că noi de la Infrastructură nu mai dorim să fim o bancă fără dobândă şi nu putem să subvenţionăm CFR Călători şi CFR Marfă, creându-ne un gol. Dacă ei au pierderi i-am rugat să nu le transfere către Infrastructură", a declarat Axinia.

Acesta a explicat că banii din datoriile celor două companii ar putea fi utilizaţi pentru optimizarea funcţionării căii ferate, pentru servicii de mentenanţă şi pentru ridicarea restricţiilor de viteză.

"CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei şi este o gaură imensă în bugetul nostru, pentru că aceşti bani noi i-am planificat încă de la începutul anului când am construit bugetul companiei şi mai ales pe partea de fonduri proprii. Aceste fonduri sunt în exclusivitate pentru achiziţionarea de materiale şi servicii pentru buna funcţionare a căii ferate. Mă refer la servicii de mentenanţă pentru ridicarea restricţiilor de viteză, cumpărarea de aparate de cale, şine şi traverse ca să înlocuim pe cele care sunt rele şi reabilitarea unor poduri care nu au fost cuprinse în planul de reabilitare", a adăugat directorul CFR SA.