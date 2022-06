VIDEO Scandal la ONU. Ambasadorul rus a părăsit sala Consiliului de Securitate după acuzațiile cu înfometarea și violența sexuală ca armă de război

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat luni Rusia, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Ucraina, că folosește proviziile de hrană ca pe „o rachetă ascunsă împotriva țărilor în curs de dezvoltare” și a învinuit Kremlinul pentru criza alimentară globală care se profilează, determinându-l pe ambasadorul Moscovei la ONU, Vasili Nebenzia, să părăsească ședința, scrie The Guardian.

Charles Michel s-a adresat luni ambasadorului rus Vasili Nebenzia direct la ședința Consiliului de Securitate al ONU, spunând că a văzut milioane de tone de cereale și grâu blocate în containere și nave în portul ucrainean Odesa în urmă cu câteva săptămâni „din cauza navelor de război rusești din Marea Neagră”,.

Președintele Consiliului European a spus că atacurile Moscovei asupra infrastructurii de transport și a instalațiilor de depozitare a cerealelor din Ucraina împiedică Ucraina să planteze și să recolteze

„Acest lucru duce la creșterea prețurilor la alimente, împingând oamenii în sărăcie și destabilizand regiuni întregi”, a transmis oficialul european, adăugând că „Rusia este singura responsabilă pentru această criză alimentară care se profilează”.

Charles Michel a acuzat forțele ruse că au furat cereale din zonele din Ucraina pe care le-a ocupat „în timp ce transfera vina către alții”, numind abordarea aceasta drept parte din „propaganda pură și simplă a Rusiei”.

Președintele Consiliului European Charles Michel i-a arătat ușa ambasadorului rus, invitându-l afară dacă nu dorește să audă adevărul. „Puteți părăsi sala, poate e mai ușor să NU ascultați adevărul, dragă ambasadorule”, i-a spus Charles Michel, în plină conferință la ONU, diplomatului Vasili Nebenzia.

În intervenția sa, înaltul oficial european a condamnat și violența sexuală folosită ca armă de război de soldații ruși și a spus că toate crimele de război trebuie expuse și judecate, acuzând faptul că violența sexuală este o amenințare globală cu care femeile din întreaga lume se confruntă.

„Auzim relatări despre forțele rusești care folosesc violența sexuală ca armă de război. Violența sexuală este o crimă de război, este o crimă împotriva umanității. O tactică de tortură, teroare și represiune. Acestea sunt acte revoltătoare într-un război revoltător”, a mai spus Charles Michel.

Vasili Nebenzia a urmat sfatul președintelui Consiliului European și a ieșit din sala de ședință, cedând scaunul Rusiei unui alt diplomat al Moscovei. Ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Polyansky, a declarat mai târziu, pe canalul rus Telegram, că comentariile lui Charles Michel au fost „atât de nepoliticose” încât asta l-a determinat pe ambasadorul rus să părăsească camera consiliului de securitate.

„Nu am putut rămâne”, a declarat ulterior pentru Reuters diplomatul Nebenzia, susținând că recurs la acest gest din cauza „minciunilor pe care Charles Michel a venit aici să le distribuie”.

Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, consideră „credibile” informaţiile potrivit cărora Rusia „fură” cerealele ucrainene destinate exportului, dar care sunt blocate din cauza conflictului și le vinde apoi în propriul profit. El l-a acuzat, pe de altă parte, pe Vladimir Putin că recurge la „şantaj” în criza cerealelor, pentru a obţine ridicarea sancţiunilor internaţionale.

Pe de altă parte, cotidianul proguvernamental rus Izvestia, care cita surse din guvern, a relatat că Moscova ar fi convenit cu Ankara şi Kievul asupra unui plan care să lase navele cee transportă cereale să plece din Odesa, port care este supus unei blocade. „Forţele militare turce vor prelua operaţiunile de deminare în apele teritoriale ale ţării vecine şi de asemenea vor escorta navele până în apele teritoriale neutre”, a scris Izvestia. Apoi, navele de război ruse vor escorta navele ce transportă cereale spre Strâmtoarea Bosfor.

În plus, Vladimir Putin a declarat, într-un interviu pentru postul național de televiziune Rossiya 1, că vina pentru criza alimentară care se preconizează la nivel global nu este a Rusiei. Liderul de la Kremlin a afirmat că după deminarea porturilor ucrainene de la Marea Neagră, Rusia va asigura trecerea „în siguranță” a transporturilor navale de cereale din Ucraina către restul lumii. Putin a mai spus că o rută de export posibilă este și prin România, pe Dunăre.

