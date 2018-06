'Charleston', lungmetrajul de debut al lui Andrei Creţulescu, va rula în 30 de oraşe din ţară

„Charleston”, lungmetrajul de debut al lui Andrei Creţulescu, va rula, începând de vineri, în 30 de oraşe din ţară, informează news.ro.

Filmul - în care joacă Şerban Pavlu, Radu Iacoban, Ana Ciontea, Victor Rebengiuc, Ana Ularu, Dorian Boguţă, Gabriela Popescu, Adrian Titieni, Andreea Vasile, Gavril Pătru, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Sergiu Costache, Claudiu Dumitru, Letiţia Vlădescu, Vlad Galer şi Alina Berzunţeanu - este distribuit în România şi Republica Moldova de Kinosseur.

„Charleston” va rula la Bucureşti, Baia Mare, Bârlad, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caransebeş, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Focşani, Galaţi, Gura Humorului, Iaşi, Lugoj, Oraviţa, Oradea, Piatra Neamţ, Petroşani, Piteşti, Râmnicu Sărat, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Târgu Mureş, Timişoara, Vulcan, Vaslui şi Vatra Dornei.

Pelicula a avut premiera mondială în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Locarno, în august 2017. Ulterior, filmul a fost proiectat în cadrul festivalurilor de film de la Chicago, Varşovia, Braunschweig, Zagreb, Salonic, Cairo, Bilbao şi Minsk, unde a şi câştigat un premiu special din partea juriului pentru că „aduce o gură de aer proaspăt în cinematografia românească”. Cele mai multe dintre aceste proiecţii au fost sold out, iar în urma reacţiei entuziaste a publicului, festivalul de la Locarno a organizat o proiecţie suplimentară.

Proiecţii în avanpremieră sunt programate la Alba Iulia (Casa Forum, joi, 7 iunie, ora 21.00) şi la Iaşi (în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc, la Amfiteatrul Palas, joi, 7 iunie, ora 21.30). Evenimentul de la Iaşi va avea loc în prezenţa actorului Şerban Pavlu şi a regizorului Andrei Creţulescu.

„Charleston” va avea proiecţii de gală şi la Piatra Neamţ, Focşani şi Buzău. Vineri, 8 iunie, de la 20:00, regizorul Andrei Creţulescu şi actriţa Ana Ularu vor fi prezenţi la Cinema Dacia din Piatra Neamţ. Sâmbătă, 9 iunie, actriţele Ana Ularu şi Andreea Vasile, alături de regizorul Andrei Creţulescu, se întâlnesc cu spectatorii de la Happy Cinema Focşani (ora 18.00). Tot sâmbătă, de la ora 19.30, echipa va răspunde întrebărilor publicului la Happy Cinema Buzău.

Pe 12 iunie, de la ora 19.00, echipa filmului va fi prezentă la Cinema Europa. Proiecţia va fi urmată de o conversaţie cu publicul bucureştean.

„Charleston” este povestea unui triunghi amoros absurd. După câteva săptămâni de la moartea soţiei sale, Ioana (Ularu), şi în seara în care împlineşte 42 de ani, Alexandru (Pavlu) are parte de un „cadou” cel puţin bizar: vizita mai tânărului Sebastian (Iacoban), care pretinde că a fost iubitul Ioanei în ultimele cinci luni.

Scenariul a fost scris de Andrei Creţulescu, imaginea poartă semnătura lui Barbu Bălăşoiu, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuţiu, scenografia de Mălina Ionescu, muzica originală a fost compusă de Massimiliano Nardulli, iar sound design-ul îi aparţine lui Marius Leftărache. Coloana sonoră a filmului conţine piese interpretate de Get Well Soon, Dengue Fever, Pretties for You, Harlequin_Jack, Noir Désir şi Pipe’s Not Dead!.

„Charleston” este o producţie româno-franceză între ICON Production şi Les Films du Tambour, realizată în coproducţie cu .Mille et Une. Films şi Wag Prod, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, The Group, Publicis Groupe, Region Bretagne, Rennes Metropole, în asociere cu Kinosseur, Wearebasca, Digital Cube şi cu participarea HBO Europe. Producătorii filmului sunt Velvet Moraru, Marie Legrand, Rani Massalha şi Andrei Creţulescu.