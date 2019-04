Charlize Theron anunță că este singură și așteaptă oferte

Actrița sud-africană Charlize Theron a afirmat este singură şi că nu ar spune nu unei invitaţii în oraş, negând astfel zvonurile apărute la începutul anului conform cărora avea o relație cu actorul american Brad Pitt, relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Afirmația a fost făcută în timpul unui interviu pentru emisiunea "Entertainment Tonight", difuzată pe postul american de televizune CBS. Când a fost întrebată de viața ei personală, actrița a răspuns că nu a mai fost într-o relație de mulți ani și a continuat spunând că este deschisă la întâlniri. "Cineva trebuie să își ia inima în dinți și să iasă în față", a afirmat aceasta, spunând că este "șocant de singură".

Declarația a fost susținută, în glumă, de actorul canadian Seth Rogen, alături de care va apărea în filmul "Long Shot". Acesta a exclamat "E disponibilă!".

Anterior, Theron afirmase că nu era interesată să își găsească un nou partener pe vremea când copii săi adoptivi - Jackson, de șapte ani și August, în vârstă de trei ani - erau mici. Aceasta a admis, însă, că opinia ei se poate schimba pe măsură ce aceștia creșteau. "Nu era vorba de o luptă- era un caz în care chimia corpului meu și mintea voiau să ajungă la stadiul în care eram 100% mulțumită de faptul că eram mamă", a spus aceasta.

Ultima relație a lui Charlize Theron a fost cu actorul american Sean Penn. Aceștia au fost împreună din 2013, dar s-au despărțit în iunie 2015.

Charlize Theron este câştigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din filmul "Monster/Monstrul" (2004). Ea mai are în palmares roluri precum cele din "Head in the Clouds/Cu capul în nori" (2004), "The Life and Death of Peter Sellers/Eu, Peter Sellers" (2004), "Aeon Flux" (2005) şi "Hancock" (2009). Actriţa a jucat, alături de Viggo Mortensen, în "The Road", o dramă SF regizată de John Hillcoat, şi a mai putut fi văzută pe marile ecrane în comedia romantică "Young Adult/Tânără adultă" (2011). În 2012, acesta a putut fi văzută în două pelicule cu mare succes de casă - "Snow White & the Huntsman/Albă ca Zăpada şi războinicul vânător" şi "Prometheus".

În 2015, Theron a apărut în filmul "Mad Max: Fury Road/ Mad Max: Drumul furiei", care a câştigat șase premii Oscar, iar în 2017 a jucat în pelicula "The Fate of the Furious/ Furios și iute 8".

Cel mai recent film al actriței este comedia "Long Shot", care va fi lansată în Statele Unite ale Americii pe 3 mai.