Chevron vinde active din Azerbaidjan către compania MOL

Chevron Corporation a anunțat că companiile sale afiliate și-au vândut activele care nu funcționează în câmpurile petroliere Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG) (inclusiv interesele în conducta de export Western Road) și în conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) situată în Azerbaidjan, companiei maghiare MOL pentru o sumă de 1,57 miliarde de dolari, notează azertag.az.

Chevron Global Ventures Ltd. și-a vândut participația de 9,57% în ACG, care a avut o producție netă zilnică de 20.000 barili de echivalent de petrol pe zi în 2019.

În plus, Chevron BTC Pipeline, Ltd. a finalizat vânzarea participației sale de 8,9% în BTC.

„Chevron revizuiește în mod regulat portofoliul său global pentru a evalua dacă activele sunt strategice și competitive pentru capital”, a declarat Jay Johnson, vicepreședinte executiv al upstream.

„Această vânzare este o parte importantă a programului nostru de dezinvestire, care vizează încasări înainte de impozitare de la 5 miliarde de dolari la 10 miliarde de dolari între 2018 și 2020”.

În plus față de 9,57% ale Chevron pentru ACG, restul deținătorilor de acșiuni sunt: BP Exploration (Caspian Sea) Limited (operator, 30,37%); SOCAR (25%); Inpex South Caspian Sea, Ltd. (9,31%); Equinor Apsheron a.s. (7,27%); Exxon Azerbaidjan Limited (6,79%); Turkiye Petrolleri A.O., (5,73%); Itochu Oil Exploration (Azerbaidjan) Inc. (3,65%); ONGC Videsh Limited (2,31%).Pe lângă Chevron BTC Pipeline, interesul de 8,90% al companiei BTC, alți acționari sunt: BP Pipelines (BTC) Limited (operator, 30,10%); SOCAR (25%); Equinor BTC Caspian AS (8,71%); Turkish Petroleum BTC Ltd. (6,53%); ENI BTC Limited (5,00%); TOTAL (BTC) B.V. (5,00%); ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc. (3,40%); INPEX BTC Pipeline, Ltd. (2,50%); Exxon Azerbaidjan Limited (2,50%); ONGC BTC Limited (2,36%).