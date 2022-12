VIDEO | Alertă în Chile: Vulcanul Lascar a început să erupă. Autoritătile au trimis avertizări și sunt pregătite pentru orice situație

Oficialii chilieni au transmis un avertisment de siguranţă după ce un vulcan a trimis o coloană de fum la 6.000 m pe cer, relatează BBC. Vulcanul Lascar, care se află în Anzi, a început să erupă sâmbătă, declanşând mici cutremure de pământ. Până acum nu au fost raportate pagube în zona înconjurătoare, dar o primă avertizare verde a fost ridicată la galben, anunță news.ro.

Serviciul Naţional de Geologie şi Mine din Chile (Sernageomin) defineşte „galben” în sensul că un vulcan este instabil. De asemenea, clasificarea înseamnă că experţii monitorizează un loc pentru explozii minore şi apariţii de fum, potrivit Sernageomin. Locuitorii din Talabre, Antofagasta, un oraş mic la mai puţin de 12 km de vulcan, au observat pentru prima dată o activitate în jurul prânzului.

În ciuda norului uriaş de fum pe care Lascar l-a emis - cuprinzând cenuşă vulcanică şi gaze fierbinţi - se crede că nicio casă nu a fost avariată. Autorităţile au stabilit un perimetru interzis la 5 km de craterul vulcanului.

Lascar, în nordul ţării, se află la 70 km de San Pedro de Atacama, o destinaţie turistică populară pentru drumeţii şi vizite în Deşertul Atacama, cel mai uscat loc de pe Pământ.

A large column of ash has been recorded at the Lascar Volcano after an earthquake associated with the dynamics of fluids within the volcanic system occured in the last hour #VolcanLascar #SanPedroDeAtacama #Chile #Antofagasta #SlavaUkraini video via: @BigBossFacho pic.twitter.com/VzE9cFZVUk