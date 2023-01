China a aprobat două medicamente dezvoltate la nivel local pentru pacienţii cu COVID-19

China a aprobat două medicamente orale dezvoltate la nivel local pentru pacienţii cu COVID-19 cu simptome uşoare, a declarat duminică Administraţia Naţională pentru Produse Medicale, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.

Medicamentele, utilizate pentru tratarea pacienţilor adulţi cu simptome uşoare până la moderate de COVID-19, au fost dezvoltate de Simcere Pharmaceutical Group şi de o unitate a Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd, a precizat administraţia într-o declaraţie pe site-ul său.China a renunţat la politica sa strictă "zero COVID" la începutul lunii decembrie a anului trecut după proteste împotriva acesteia, permiţând populaţiei să călătorească, iar virusului să se răspândească rapid în întreaga ţară, ceea ce a stimulat cererea pentru tratamente împotriva COVID-19