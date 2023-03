China acuză FBI care a spus că la originea Covid-19 se află un 'incident de laborator' / Video

Beijingul acuză miercuri FBI că-şi pătează singur credibilitatea, după ce directorul poliţiei federale americane Christopher Wray a estimat că un accident de laborator în oraşul chinez Wuhan se află ”foarte probabil” la originea pandemiei covid-19, relatează AFP, potrivit news.ro:

Christopher Wray a făcut aceste declaraţii marţi, la Fox News, la două zile după ce un secretar american a prezentat o pzoiţie asemănătoare.

Ce spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe

FBI ”scoate din nou această teorie a unei scăpări dintr-un laborator, care nu este în niciun caz în măsură să discrediteze China, dar care nu face decât să- păteze şi mai mult propria credibilitate”, a reacţionat o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

”Având în vedere minciunile, înşelăciunile şi nenumăratele fărădelegi comise de servciile de informaţii americane, concluziile lor n-au absolut nicio credibilitate”, a subliniat ea într-o conferinţă de presă obişnuită.

Christopher Wray a făcut aceste declaraţii după declaraţii asemănătoare ale secretarului american al Energiei, Jennifer Granholm.

Noi elemente ale unor informaţii clasificate l-ar fi făcut să schimbe analiza Departamentului în favoarea ipotezei scăpării, potrivit unor surse anonime, citate de Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT) şi CNN.

Ziarele insistă însă asupra gfaptului că această nouă analiză este publicată ”cu un nivel scăzut de încredere” de către Departament - în subordinea căruia se află laboratoarele biologice.

Lumea informaţiilor clasificate americane este de-acum şi mai împărţită, unii estimând că boala covid-19 a apărut în urma unei transmiteri naturale.

În interviul său, Christopher Wray a acuzat China de încercarea de a bloca ancheta Statelor Unite asupra cauzelor pandemiei, care a apărut la începutul lui 2020 şi care a ucis de atunci aproape şapte milioane de oameni şi a busculat piaşamondială timp de luni de zile.

”Guvernul chinez (...) a făcut tot ceea ce a putut pentru a încerca să contracareze şi încurce munca pe care o facem, munca pe care Guvenul nostru american şi partenerii noştri străini apropiaţi” sunt pe cale să o efectueze, a dat el asigurări.

”Iar acesta este un lucru nefericit pentru toată lumea”, a subliniat el.

Laborator american

Beijingul contestă viguros aceste afirmaţii.

Mao Ning a reiterat, în conferinţa de presă de miercuri, ideea că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ar trebui să ancheteze laboratoarele americane, mai ales pe cel de la Fort Detrick - care se află în centrul cercetării americane în lupta împotriva bioterorismului.

”Statele Unite ar trebui să respecte ştiinţa şi faptele, să coopereze cât mai rapid cu OMS, să invite experţi internaţionali să efectueze cercetări cu privire la originea virusului şi să împărtăşeasxă rezultatul cercetărilor cu comunitatea internaţională”, a declarat ea.

Comunitatea ştiinţifică consideră că este crucial să se determine originea pandemiei covid-19, cu scopul de a se preveni şi a se lupta mai bine împotriva unui viitor val epidemic.

“A potential leak from a Chinese government controlled lab that killed millions of Americans.” FBI Director Christopher Wray says COVID “most likely” emerged from a “lab accident” in Wuhan, China. (Video: Fox News) pic.twitter.com/BkCsLfi0Zz