China avertizează că va riposta după închiderea consulatului său din Houston

China a declarat că decizia americană din această săptămână de a închide consulatul său din Houston a "afectat grav" relaţiile bilaterale şi a avertizat că "trebuie" să riposteze, fără a oferi însă detalii despre măsurile avute în vedere, transmite Reuters preluat de agerpres.

Washingtonul a dat marţi 72 de ore Chinei pentru a închide consulatul din Houston, decizie menită să "protejeze proprietatea intelectuală americană şi informaţiile private ale americanilor", dar care escaladează tensiunea din relaţia bilaterală.Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Wang Wenbin, a calificat acuzaţiile americane drept "calomnii rău intenţionate" şi a spus că această decizie nerezonabilă a "afectat grav" relaţiile bilaterale."China trebuie să dea un răspuns necesar şi să îşi protejeze drepturile legitime", a adăugat diplomatul chinez fără a menţiona ce măsuri sunt avute în vedere.Publicaţia The South China Morning Post a informat că Beijingul ar putea închide consulatul SUA din Chengdu, în timp ce o sursă a declarat miercuri pentru Reuters că este avut în vedere pentru a fi închis consulatul din Wuhan, de unde SUA şi-au retras personalul la începutul declanşării epidemiei noului coronavirus.Hu Xijin, editor al tabloidului China Times Global, a scris pe Twitter: "După câte ştiu, China va anunţa contramăsuri vineri, ora Beijingului. Unui consulat american din China i se va cere să se închidă". Anterior, editorul scrisese că închiderea consulatului din Wuhan ar fi o măsură insuficient de perturbatoare şi a sugerat că ar putea fi redus personalul american al consulatului din Hong Kong, pe care l-a descris drept un "centru de informaţii"."Asta va face ca Washingtonul să sufere mult", a apreciat ziaristul.Alte consulate americane din China sunt deschise în Guangzhou, Shanghai şi Shenyang.China are alte patru consulate în SUA, la San Francisco, Los Angeles, Chicago şi New York, precum şi o ambasadă la Washington.Relaţia SUA-China s-a deteriorat rapid în acest an din cauza unui cumul de probleme, care merg de la pandemia noului coronavirus şi echipamentele de telecomunicaţii Huawei până la revendicările teritoriale ale Chinei în Marea Chinei de Sud şi creşterea controlului autorităţilor de la Beijing asupra Hong Kongului.