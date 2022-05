China cenzurează criticile OMS cu privire la politica sa 'zero Covid'

China a cenzurat miercuri afirmaţiile făcute de directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, după ce acesta a criticat public politica "zero Covid" adoptată de conducerea comunistă, informează AFP, conform AGERPRES.

În timp ce restricţiile asociate COVID-19 sunt ridicate în întreaga lume, această ţară asiatică, confruntată cu un val epidemic, continuă să impună lockdown-uri şi carantine imediat ce apar câteva cazuri.Împreună cu graniţele aproape închise şi cu o conectivitate aeriană internaţională redusă, această politică provoacă o exasperare tot mai mare în China. În special la Shanghai (est), unde cei 25 de milioane de locuitori, aflaţi în lockdown de la începutul lunii aprilie, se plâng de probleme de aprovizionare şi se tem să nu fie trimişi în centre de carantină cu un confort incert.În acest context, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marţi, în remarci neobişnuit de critice la adresa Chinei, că politica "zero Covid" "nu este sustenabilă"."Trecerea la o strategie diferită este foarte importantă", a subliniat el.În condiţiile în care politica "zero Covid" este susţinută cu tărie de cei mai înalţi lideri comunişti, inclusiv de preşedintele Xi Jinping, cenzorii au intervenit rapid pentru a contracara răspândirea acestor afirmaţii.Pe platforma de microblogging Weibo, hashtag-urile #Tedros şi #OMS nu au mai dat miercuri niciun rezultat.În ceea ce-i priveşte pe utilizatorii ultra-popularei reţele de socializare WeChat, aceştia nu pot redistribui sau prelua un articol de pe contul oficial al ONU, publicat pe platformă şi care menţionează criticile şefului OMS.Cu toate acestea nu este cenzurată discutarea online a subiectului cu unul dintre contacte sau trimiterea pe pagina sa de WeChat a unor capturi de ecran ale articolelor sau tweet-urilor care menţionează remarcile."Întreb cu umilinţă: va asculta guvernul nostru recomandările directorului general al OMS?", a scris un utilizator de Weibo.În ceea ce o priveşte, presa chineză păstrează tăcerea.Fostul redactor-şef al tabloidului naţionalist Global Times, Hu Xijin, foarte influent pe internet, consideră irelevante criticile OMS."Dacă ei spun că metoda chineză nu este sustenabilă, ar trebui să vină cu una mai eficace şi mai sustenabilă. Dar ei nu oferă niciuna", a scris el pentru cei 24 de milioane de urmăritori ai săi de pe Weibo."OMS nu îşi va asuma nicio responsabilitate dacă China relaxează (politica sa sanitară) şi dacă numeroşi oameni mor", a adăugat el.Renunţarea la politica "zero Covid" ar putea duce la 1,6 milioane de decese în ţară, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Fudan din Shanghai şi publicat marţi în revista Nature.