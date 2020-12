China dezminte că negocierile cu UE s-au împotmolit - Discuțiile privind investiţiile în energia nucleară decurg bine

Informaţiile din presă potrivit cărora solicitările autorităţilor de la Beijing legate de investiţiile în energia nucleară complică negocierile bilaterale cu Uniunea Europeană sunt false, a informat joi Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Discuţiile dintre China şi UE referitoare la acordul de investiţii se desfăşoară în mod eficient", a afirmat Wang Wenbin, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, la o conferinţă de presă.

Negocierile s-au împotmolit după ce China a venit cu solicitări suplimentare privind energia nucleară, a anunţat miercuri publicaţia germană WirtschaftsWoche.Săptămâna trecută, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil cu comerţul, Valdis Dombrovskis, a dat asigurări că este posibil ca blocul comunitar şi China să semneze anul acesta acordul privind investiţiile.

''Activitatea este într-o etapă foarte avansată, am avut o ultimă rundă de negocieri foarte productivă. Aş spune că încă nu am ajuns aici, dar este categoric posibil ca, în cazul în care lucrurile avansează ca acum, încă să putem să-l încheiem anul acesta'', a declarat Dombrovskis.



Bruxellesul şi Beijingul au iniţiat în anul 2014 negocierile privind acest acord, iar Comisia Europeană şi-a reafirmat cu mai multe ocazii dorinţa de a-l încheia până la finele anului în curs, motiv pentru care i-a cerut Chinei în ultimele săptămâni să se angajeze în direcţia unor progrese semnificative.



Din perspectiva UE acordul are ca obiectiv îmbunătăţirea accesului companiilor europene pe piaţa chineză şi creşterea transparenţei privind subvenţiile publice în vederea asigurării unor condiţii concurenţiale echitabile.



Cele 27 de state membre ale UE au investit în medie 7,19 miliarde de euro pe an în China în ultimii 20 de ani. În trimestrul trei al anului în curs, Franţa, Germania şi Olanda au însumat aproximativ 80% din investiţiile UE în China.



La rândul ei, China a investit în UE în medie 5,55 de miliarde de euro pe an în acelaşi interval de 20 de ani, Franţa fiind principala ţară de destinaţie a investiţiilor chineze în blocul comunitar în trimestrul trei din 2020.