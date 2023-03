Rolul Chinei ca mediator de pace în Ucraina este privit cu scepticism de către Statele Unite și Europa

Vizita în Rusia a preşedintelui Chinei, Xi Jinping, şi aprofundarea relaţiilor intră în contradicţie cu iniţiativele de pace ale Beijingului, în contextul în care liderul chinez pare să contribuie la consolidarea poziţiei preşedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de Mediafax.

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, se pregăteşte de întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, la Moscova, iar oficialii de la Beijing descriu vizita ca fiind o misiune de pace, în cursul căreia liderul chinez va încerca să joace "un rol contructiv în promovarea negocierilor" dintre Rusia şi Ucraina.

"Dar oficiali americani şi europeni vor urmări altceva - dacă preşedintele Xi Jinping va alimenta războiul total lansat de Putin în urmă cu mai mult de un an", notează cotidianul The New York Times.

Oficiali de la Washington afirmă că Administraţia Chinei analizează în continuare posibilitatea de a furniza armament Rusiei pentru invazia în Ucraina. Şi chiar în cazul în care Xi Jinping va cere un armistiţiu, va fi un efort în sensul consolidării poziţiei lui Putin pe câmpul de luptă, conform oficialilor americani, întrucât ar lăsa Rusia controlul asupra teritoriilor ocupate din Ucraina.

"Un armistiţiu în acest moment ar fi o ratificare a cuceririlor ruse. Ar recunoaşte, de fapt, câştigurile Rusiei şi încercarea de a cuceri cu forţa naţiunea vecină, permiţându-le trupelor ruse să continue să ocupe teritoriul ucrainean suveran", a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al Consiliului pentru Securitate Naţională de la Casa Albă.

John Kirby afirmă că Beijingul are o abordare "clasică", care le va permite oficialilor chinezi să pretindă că ei sunt singurii care au cerut încheierea confruntărilor militare.

Context

China şi Rusia continuă exerciţiile militare comune, iar Beijingul s-a alăturat Moscovei în condamnarea constantă a Alianţei Nord-Atlantice. În plus, China rămâne unul dintre importatorii unor cantităţi mari de petrol rusesc, ajutând Moscova să îşi finanţeze invazia militară.

"China încearcă să denatureze imaginea, argumentând că nu susţine Rusia, că vrea susţinerea păcii. Dar există o necesitate intrinsecă pentru China de a menţine şi proteja sănătatea relaţiei cu Rusia", afirmă Yun Sun, analist privind politica externă chineză în cadrul Centrului Stimson din Washington.

"Nu cred că Beijingul poate fi o bază pentru lansarea procesului de pace cu Ucraina", apreciază Ryan Hass, analist la Institutul Brookings şi fost diplomat american în China. Însă Ryan Hass crede că Beijingul va trebui să aibă un rol printre naţiunile care ar urma să garanteze un eventual acord de pace şi în acţiunile de reconstrucţie. "Cred că preşedintele Volodimir Zelenski înţelege acest lucru, de aceea dă dovadă de atât de multă răbdare faţă de China şi faţă de Xi Jinping", a explicat Ryan Hass.