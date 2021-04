SCANDAL între aliați - Mihai Chirica, lui Cosette Chichirău: Nu mai suport să vă aud. M-am săturat până peste cap

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica (PNL), i-a spus vineri, la Antena 3, liderului USR Iași, Cosette Chichirău, că nu mai suportă să o mai audă. Chirica și consilierii USR PLUS se află în conflict deschis după ce consilierii locali USR PLUS şi cei de la PSD nu au vrut să voteze, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de buget al municipiului pentru anul în curs.

Citește și: Mihai Chirica intră în grevă japoneză: E o mizerie ce au făcut USR PLUS, merită tot dispreţul, sunt mai răi ca Dragnea

„S-a saturat lumea de minciunile USR PLUS. Nu mai suport sa va aud”, i-a spus Chirica lui Chichirău. „M-am saturat pana peste cap de minciunile lor”, a adăugat primarul.

„Imi pare rau ca dl Chirica este atat de afectat psihic”, a replicat sefa USR Iasi.

După o dezbatere în plenul Consiliului Local Municipal Iaşi de aproape opt ore pe amendamentele depuse de consilierii USR PLUS şi PSD, reprezentanţii celor două formaţiuni politice au refuzat să voteze bugetul pentru anul în curs în forma propusă de primarul liberal Mihai Chirica. Astfel, consilierii locali USR PLUS s-au abţinut de la vot, în timp ce consilierii locali PSD au preferat să iasă din sală în momentul votului.



Bugetul a fost votat de consilierii PNL şi PMP, însă bugetul trebuia să fie votat de 14 consilieri.

Primarul Mihai Chirica a criticat joi în termeni duri faptul că bugetul Iaşiului pentru anul în curs a primit aviz negativ, după ce consilierii USR PLUS s-au abţinut de la vot iar cei de la PSD au părăsit sala de şedinţe în momentul votului.

După opt ore de discuţii pe baza amendamentelor, proiectul de buget a fost votat doar de cei 13 consilieri PNL şi PMP. Însă cele două formaţiuni politice nu au avut suficiente voturi pentru a trece bugetul. Pentru aceasta mai era nevoie de un singur vot.

Votul negativ a fost dat în condiţiile în care amendamentele legale ale celor patru partide din plenul CL Iaşi au fost aprobate iniţial în timpul celor opt ore de dezbateri.

"Alianţa toxică USR PLUS, alături de PSD, a blocat în totalitate funcţionarea oraşului nostru. Vreau în primul rând să mulţumesc public tuturor consilierilor locali PNL şi PMP, care alături de amendamentele pe care le-au susţinut şi aprobat, au aprobat în cele din urmă şi bugetul local fără a putea avea o majoritate necesară datorită votului exercitat de USR PLUS, respectiv PSD, care astfel au blocat funcţionarea oraşului nostru", a declarat Chirica după şedinţa CL.

El a afirmat că votul împotriva bugetului local nu este împotriva unui partid politic, ci "împotriva ieşenilor".

"Ieşenii au votat în 2020 pentru o viaţă mai bună, pentru continuarea programelor de dezvoltare, pentru atragere de fonduri europene, pentru a avea un mediu curat, pentru a avea o viaţă în care să ne realizăm atât noi, cât şi copii noştri. Astăzi, USR PLUS a dat lovitura de graţie şi s-a raliat împreună cu PSD. Nici Dragnea nu a reuşit atât de mult să frâneze municipiul Iaşi cum a reuşit USR astăzi. Practic, alianţa de la Bucureşti, de guvernare locală, nu există la Iaşi. Există doar o bătălie politică împotriva ieşenilor", a susţinut edilul.

Potrivit acestuia, votul negativ dat pentru bugetul anului 2021 va avea "grave consecinţe" asupra administraţiei locale, dar mai ales asupra cetăţenilor acestui municipiu.

"Conform legilor din România, nu se mai pot aproba niciun fel de transferuri financiare pentru niciuna dintre activităţi. Deci, nu mai putem plăti indemnizaţiile pentru cei aproape 12.000 de oameni cu probleme cu handicap şi însoţitorii lor. Nu mai putem susţine educaţia, nu mai putem transfera nicio sumă pentru nicio şcoală din Iaşi. Nu mai putem susţine centrele de vaccinare, un lucru extraordinar de grav şi împotriva derulării normale a statului român. Transportul public este blocat. Nu mai am angajament de plată pentru ei. Proiectele în curs de derulare sunt blocate şi nu mai putem angaja alte proiecte europene. Cele 32 de tramvaie noi nu le mai putem plăti să vină în ţară. Nu mai putem plăti autobuzele (electrice-n.r), nu mai putem plăti lucrări. Siguranţa ieşenilor este în pericol, iluminatul public nu mai are resurse, termoficarea nu mai poate fi susţinută. La fel, spaţiile verzi, curăţenia şi toate proiectele de infrastructură", a declarat Chirica.

În opinia sa, "nu a fost niciodată o etapă atât de grea în istoria acestui oraş".

"Am muncit împreună cu colegii mei atât politic, cât şi administrativ zeci şi sute de ore pentru a găsi soluţii pentru fiecare propunere a fiecărui partid din CL. S-a încercat să se găsească în limita prevăzută de lege ca toate propunerile lor să fie aprobate şi tot ce a fost propus legal PNL a găsit soluţii şi a aprobat împreună cu PMP. (...) Îmi este foarte greu să fac o prognoză a ce va urma, dar aş vrea să ştiţi cine astăzi nu a fost cu voi", a spus primarul, menţionând fiecare consilier local din USR PLUS şi PSD.

Primarul a mai spus că angajaţii din diferite instituţii subordonate administraţiei locale nu vor mai primi salariile şi că votul negativ dat bugetului pe anul în curs pune în pericol inclusiv proiectele propuse spre finanţare prin PNRR.

"Nu are nicio justificare votul politic al PSD, pentru că niciodată PSD, nici măcar atunci când a avut mandate mai puţine decât alte partide, nu a votat împotriva bugetului local, ci a găsit soluţii, pentru că erau oameni responsabili faţă de oraş şi faţă de familiile lor. (...) Nu am remuşcări nici eu şi nici colegii de partid, pentru că am făcut tot ceea ce a fost posibil. Ne-am umilit în faţa acestor oameni ca să voteze bugetul oraşului Iaşi", a afirmat Chirica.

El a declarat că PNL nu va ceda şi "nu va lăsa să fie îngropat" Iaşiul.

"O spun cu maximă responsabilitate, vom lupta. De astăzi începe lupta. PNL nu va ceda sub nicio formă şi nu va lăsa să fie îngropat acest oraş. Toţi cei care nu au ţinut cont de faptul că era termenul limită prevăzut de lege pentru aprobarea bugetului şi ne-au atras într-o manieră jignitoare într-o dezbatere de peste 10 ore, după care s-au ridicat rânjind, acea stenogramă o voi face publică şi acolo unde găsesc ilegalităţi voi cere sprijinul statului român. (...) Toţi ieşenii merită sacrificiul nostru. Vom lupta mai departe să salvăm acest oraş. Pentru mine USR înseamnă Uniunea Sabotăm România", a mai spus Mihai Chirica.