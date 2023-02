Chișinăul răspunde noilor amenințări de la Moscova: 'Retorică falsă!'

Guvernul de la Chişinău a reacţionat sâmbătă la atacurile şi ameninţările care au venit dinspre Moscova după învestirea premierului Dorin Recean şi cere Rusiei să nu se mai amestece în treburile interne ale Republicii Moldova, conform news.ro.

„Reiterăm apelul către partea rusă de a nu admite ingerinţă în treburile interne ale Republicii Moldova. Ţara noastră a îmbrăţişat cursul european de dezvoltare, care implică respectarea unor înalte standarde în domeniul politicii lingvistice, inclusiv respectarea limbii ruse şi ai altor limbi ai minorităţilor etnice pe teritoriul ţării noastr” - a subliniat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, după ce vineri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, menţiona că ar fi fost puse „limitări” la utilizarea limbii ruse în Republica Moldova.

Rusia nu se aşteaptă ca noul guvern de la Chişinău să-şi schimbe „retorica antirusă” şi consideră că susţinătorii occidentali ai actualei conduceri a Republicii Moldova duc ţara „cu încredere” pe calea Ucrainei, a declarat vineri Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, care a constatat că procesul de învestire a noului guvern de la Chişinău a fost însoţit de o „retorică antirusă fără precedent”.

„Din nou o retorică falsă din partea diplomaţiei ruse făcute în cadrul briefingului din 17 februarie de către reprezentanta oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, prin care se menţine retorica neconstructivă şi instrumentalizarea subiectului limbii ruse în scopuri de propagandă a Federaţiei Ruse”, a comentat vineri purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chişinău, Daniel Vodă.

Replică la scenariul invaziei

Daniel Vodă a venit cu o nouă reacţie după ce presa a preluat comentariile ameninţătoare ale deputatului rus Serghei Mironov. Acesta a sugerat să fie extinsă „operaţiunea militară specială” din Ucraina şi în Republica Moldova, întrucât ar fi în pericol depozitele cu muniţii sovietice din Transnistria, iar Ucraina ar pune la cale un plan ca să pună mâna pe ele.

„Colegii din presă au semnalat declaraţiile unui deputat rus, care a citat, sper neintenţionat şi absolut greşit, din cuvintele premierului Dorin Recean referitoare la demilitarizare, într-o emisiune de la un post de televiziune. Reiterez pentru oficialul rus, care nu a privit emisiunea în original, dar a decis să interpreteze cuvintele unui demnitar moldovean că, în declaraţia sa, premierul a spus ferm, că în procesul de reintegrare, ţara noastră trebuie să efectueze un lucru fundamental: demilitarizarea în regiunea transnistreană. Vrem să obţinem reintegrarea paşnică a ţării noastre prin dialog, prin negocieri şi prin diplomaţie, ca să ne recăpătăm deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova”, a precizat Daniel Vodă.

„Vreau să amintesc că ceea ce a scăpat partea rusă să menţioneze este că prim-ministrul a evidenţiat importanţa integrării economice şi sociale a cetăţenilor noştri din regiunea transnistreană. Iar prin demilitarizarea regiunii se are în vedere evacuarea trupelor ruseşti - angajament care a fost asumat de însăşi Federaţia Rusă la Summit-ul OSCE de la Istanbul din 1999”, arată şeful Serviciului de diplomaţie publică de la Chişinău.

Totodată, Daniel Vodă a amendat din nou, în context, declaraţiile reprezentantei Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, spunând că au aceaşi retorică binecunoscută şi falsă.

„De asemenea, am făcut cunoştinţă cu răspunsul din 18 februarie a reprezentantei Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, referitoare la învestirea noului Cabinet de miniştri, condus de premierul Dorin Recean, şi nu am văzut decât continuarea unei retorici binecunoscute şi false despre care am comunicat anterior. Reamintesc că Programul de activitate al Guvernului Recean are o denumire sugestivă: Moldova prosperă, sigură şi europeană. Iar în relaţia moldo-rusă şi participarea Republicii Moldova în cadrul platformelor regionale şi multilaterale se va ţine cont de evoluţiile legate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv repercusiunile negative ale acestuia asupra regiunii şi a Republicii Moldova”, a arătat Dorin Vodă într-un comunicat transmis pe Telegram.