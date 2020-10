Chitaristul Ronnie Wood vinde casa din celebrul cartier Notting Hill pe care a folosit-o în ultimii ani ca studio artistic

Ronnie Wood, chitarist al trupei The Rolling Stones, a scos la vânzare casa din celebrul cartier londonez Notting Hill pe care a folosit-o în ultimii ani ca studio artistic.

Preţul la care este listată proprietatea este de 3,85 milioane de lire sterline.

Wood şi soţia lui, actriţa Sally Humphreys, deţin casa cu 5 dormitoare şi două băi din 2011, când au cumpărat-o cu 2,35 de milioane de lire sterline.

Deşi cuplul s-a mutat în 2017 în cartierul învecinat Little Venice, muzicianul a păstrat casa cu suprafaţă de 1.200 de metri pătraţi ca studio de pictură.

Camerele dispuse pe trei niveluri sunt decorate şi mobilate pentru a crea un spaţiu dinamic şi confortabil. Multe dintre elementele originale au fost păstrate.

În spatele case există o grădină cu dimensiuni considerabile, având în vedere că proprietatea se află în Londra.

Ronald David Wood s-a născut pe 1 iunie 1947, în Hillingdon (Middlesex). S-a alăturat trupei The Rolling Stones la jumătatea anilor 1975, după plecarea chitaristului Mick Taylor.

Chitarist şi compozitor, şi-a început cariera muzicală ca membru al trupei The Birds, în 1964. A devenit cunoscut ca parte a formaţiei Faces, din care făcea parte şi Rod Stewart, şi a Jeff Beck Group. În 1975, el s-a alăturat formaţiei The Rolling Stones, la invitaţia prietenului său Keith Richards, după plecarea lui Mick Taylor din trupă. Primul album al grupului la înregistrarea căruia a participat Wood este „Black and Blue” (1976).

Pe lângă materialele de studio şi turneele realizate cu The Rolling Stones, Ronnie Wood a lansat şapte albume solo, cel mai recent - „I Feel Like Playing” - datând din 2010.

Ca membru al grupului The Rolling Stones, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989, iar a doua oară, ca membru al Faces, în aprilie 2012.

În 2018, el a anunţat că s-a vindecat de cancerul care îi afectase plămânul stâng, după un an de la diagnostic.