Chris Evert a comentat prestaţia Simonei Halep la Roland Garros - Sunt năucită de ce s-a întâmplat în acel meci

Simona Halep s-a oprit în sferturile Roland Garros 2019, acolo unde Amanda Anisimova, o sportivă de doar 17 ani, a câştigat cu scorul de 6-2, 6-4, în 68 de minute. Fosta mare campioană Chris Evert a comentat prestaţia româncei la French Open.

"Amanda a jucat incredibil împotriva Simonei Halep. Am rămas blocată. Nu mi-a venit să cred. Sincer, nu mă aşteptam ca Simona să piardă, să joace atât de pasiv. Sunt năucită de ce s-a întâmplat în acel meci. Cred că apoi emoţiile au copleşit-o în meciul următor, dar Anisimova are un joc incredibil. Are lovituri de backhand şi forehand impresionante. Nu a fost deloc intimidată că a avut-o în faţă pe Simona Halep", a spus Chris Evert la EuroSport.

Simona Halep a fost eliminată în sferturile Roland Garros 2019 şi a coborât pe locul opt WTA, dar financiar a înregistrat o creştere: Câţi bani a câştigat până acum Simona Halep în carieră! E pe locul cinci în topul celor mai bogate tensimene din toate timpurile. Clasamentul a fost dat luni publicităţii